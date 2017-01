Základná škola v Prešove bola svojho času najväčšou školou v SR

Na snímke žiaci pred vchodom do ZŠ na Šrobárovej ulici v Prešove 16. januára 2017. Foto: TASR – Milan Kapusta Foto: TASR – Milan Kapusta

Na snímke žiaci tretieho ročníka sa počas telesnej výchovy šmýkajú na svahu pod školou v Prešove 16. januára 2017. Foto: TASR – Milan Kapusta Foto: TASR – Milan Kapusta

Jedálny lístok pripravuje žiakom mama speváčky Katky Knechtovej

Na škole sú aj športové triedy so zameraním na volejbal. Na snímke sú žiaci v školskej jedálni, uprostred vedúca školskej jedálne Beáta Knechtová, mama speváčky Kataríny Knechtovej. Prešov 16. januára 2017. Foto: TASR – Milan Kapusta Foto: TASR – Milan Kapusta

Na škole sú aj športové triedy so zameraním na volejbal. Na snímke automat na ovocie a zeleninu vo vstupných priestoroch školy. Prešov 16. januára 2017 Foto: TASR – Milan Kapusta Foto: TASR – Milan Kapusta

Škola vytvára podnetné prostredie na vzdelávanie aj rozvoj talentov

Na škole sú aj športové triedy so zameraním na volejbal. Na snímke žiaci sú v školskej knižnici. Prešov 16. januára 2017. Foto: TASR – Milan Kapusta Foto: TASR – Milan Kapusta

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Prešov 16. januára (TASR) – Základná škola (ZŠ) na Šrobárovej ulici v Prešove bola v čase jej zrodu najväčšou základnou školou na Slovensku. Svoju existenciu začínala 1. septembra 1988 s vyše tisíckou žiakov. Do typickej panelovej budovy sa v tom čase musela zmestiť veľká časť detí z prudko rastúceho Sídliska Sekčov. Hoci jej dnes konkuruje v susedstve viac škôl, aj tak patrí s aktuálnym počtom 862 žiakov k najväčším v Prešove. Právnu subjektivitu získala desať rokov po svojom vzniku, patrí do zriaďovateľskej pôsobnosti mesta. Jej riaditeľ Ján Mačej šéfuje 58 pedagogickým pracovníkom, desiatim vychovávateľkám zo školského klubu detí a 23 nepedagogickým pracovníkom.uviedol Mačej. Nadochádzajú aj deti z okolitých obcí a iných lokalít mesta. Podľa riaditeľa ich tu láka vysoká kvalita výučby cudzích jazykov, pekný vzhľad školy a dobré technické vybavenie. Budova prešla komplexnou rekonštrukciou, ktorá stála dva milióny eur.Škola integruje tiež žiakov s vývinovými poruchami učenia a správania. Sú začlenení do bežných tried. Dva dni v týždni majú k dispozícii školskú psychologičku. Riaditeľ má ukončenú aj špeciálnu pedagogiku a je garantom ich integrácie.Volejbalové triedy zriadili od piateho ročníka, žiaci sú základňou pre VK Mirad PU Prešov. Trénujú vo vynovenej telocvični, kde vlani vymenili palubovku. Na modernú podlahu na pružnom rošte získala škola štátnu dotáciu aj príspevok od mesta a dokúpili tiež cvičebné náradie. Vedľa telocvične je menšia miestnosť na rozcvičenie a svalovú hmotu žiaci naberajú v posilňovni. Škole sa podarilo získať mladých telocvikárov. Je medzi nimi aj majster Slovenska vo volejbale Michal Hudák, ktorý stále aktívne hrá.Škola má tiež moderné vonkajšie športoviská s multifunkčným ihriskom s umelou trávou, ďalšia skupina žiakov môže využívať veľké trávnaté či asfaltové ihrisko, pre bežecké disciplíny slúži dráha s umelým povrchom. Športoviská sú za symbolický poplatok k dispozícii mimo vyučovania aj širokej verejnosti. Školský areál je oplotený.Návštevníkov školy si hneď vo vestibule všimne vitríny plné víťazných športových pohárov. Mnohé vybojovali volejbalisti, ktorým sa darí na celoslovenskej úrovni. Riaditeľ podotkol, že domáce školy ich už nechcú za súperov, lebo imnedá šancu vyhrať. V škole sa darí aj športovým strelcom, ktorí tiež obsadili časť políc svojimi oceneniami. Pri krajských, celoslovenských aj medzinárodných úspechoch sa najčastejšie objavujú mená dievčat ako Anna Klimeková, Veronika Bačová či Zuzana Ňakatová.Niektoré športové talenty idú vlastnou cestou. Na prvý pohľad útla piatačka Tamara Tokárová preteká v disciplíne Short Track Speed Skating, čo je rýchlokorčuľovanie na dlhých nožoch na oválnej ľadovej ploche. Je členkou ŠMK Akademik Prešov a na Sofia Open 2016 v kategórii Junior E girls získala tretie miesto.Všetkých športovcov zozatienil pred dvomi rokmi futbalový talent Alex Fojtíček, ktorý sa dostal na mládežnícku akadémiu Manchester United, kde je v pozícii brankára.uviedol riaditeľ.Jedálny lístok v Základnej škole na Šrobárovej ulici v Prešove robí pre zhruba 730 stravníkov vedúca jedálne Beáta Knechtová. Vďaka projektom zameraným na zdravé stravovanie, do ktorých sa zapája škola aj mesto ako jej zriaďovateľ, môže deťom dopriať viac šalátov aj nefalšovanej ovocnej šťavy.Voľakedy sa tu stravovala aj speváčka Katka Knechtová, dcéra vedúcej jedálne. Mama na ňu vyzradila, že milovala, rovnako ako dnešné deti, rezance s tvarohom. Na rozdiel od väčšiny jej spolužiakov, však nemala rada dukátové buchtičky a ryžový nákyp. Vždy bola skôr na slané jedlá, s chuťou zjedla všetky prívarky. Dnes si vie najviac pochutiť na dobrej slepačej polievke a nepohrdne ani domácou koložvárskou kapustou. Teraz sa však snaží stravovať zdravo, ale občas aj zhreší. Posledné Vianoce aj silvestrovský večer trávila rodina v jej byte.prezradila na slávnu dcéru jej mama.Škola v súčasnosti varí zdravo a deťom ponúka aj menej tradičné jedlá, ktoré im dodajú viac výživy a menej zbytočných kalórií. Vedúca jedálne skonštatovala, že deti si zvykajú na nové chute.uviedla Knechtová.Na 100-percentné šťavy si deti tiež celkom dobre zvykli. V ponuke sú čisto jablková, jablková s marhuľami, jablková s broskyňami, jablková s mrkvou, tiež cviklová, z čiernych ríbezlí. Najbližšie ako novinku dostanú grepovú šťavu.povedala vedúca jedálne.Chute detí sú rôzne, ale väčšina miluje múčne jedlá, pričom môžu byť aj na slano. Aj k mäsitým jedlám majú najradšej cestoviny. Obľubujú perkelt, paprikáš, ak sú na jedálnom lístku, kuchárky musia rátať s tým, že budú chodiť naŠkola má aj unikát – automat na čerstvé ovocie. Prístroj dostali v rámci pilotného projektu, ktorý nezískal dotáciu a ostalo len pri prototype. Deti si v ňom môžu denne kúpiť veľmi lacno dotované sezónne ovocie a zeleninu. V zime sú v ponuke jablká, hrušky a kaleráby. Škola obmedzila v bufete predaj sladkostí, ktorým konkuruje automat na mliečne výrobky. Deti si ich kupujú na dobíjateľné brejky karty.V rámci environmentálnej výchovy si žiaci vytvorili v exteriéri bylinkovú špirálu, v ktorej pestujú rôzne rastliny. Mnohé z nich vedia zužitkovať kuchárky na dochutenie jedál či šalátov. Niektoré využili v novej čajovni. Škola sa môže pochváliť aj získaním certifikátu a vlajky Zelená škola.Základná škola na Šrobárovej ulici v Prešove ponúka žiakom množstvo podnetov na vstrebávanie vedomostí a dáva im aj veľký priestor na rozvíjanie talentov. Počtom druhá najväčšia škola v Prešove, kde chodí viac ako 860 žiakov, má okrem bežných tried odborné učebne na chémiu, fyziku, biológiu, výtvarnú a technickú výchovu s interaktívnymi tabuľami, štyri počítačové a dve jazykové učebne s počítačmi. Vzdelávanie a mimoškolská činnosť sú tu spojenými nádobami, ktoré rozvíjajú v deťoch túžbu po poznaní a ich nadanie.Deti po vyučovaní môžu navštevovať rôzne krúžky. K najstarším patrí detský folklórny súbor Fijalečka, ktorý rozvíja tradície horného Šariša. Konkurujú mu spevácke krúžky Notička pre menšie deti i Potvorky pre starších žiakov. Škola má vlastnú knižnicu. V tvorivých dielňach si deti rozvíjajú svoje zručnosti pri práci s rozličným materiálom. V krúžkoch si môžu žiaci zvýšiť svoje jazykové kompetencie či zlepšiť sa v matematike. V spolupráci s Prešovskou univerzitou funguje šachový a volejbalový krúžok. Zo športov je v kurze aj futbal, florbal a športová streľba. Na turistickom krúžku objavujú krásy Slovenska.Riaditeľa školy Jána Mačeja mrzí, že športových aktivít nie je viac.skonštatoval riaditeľ.Vianočný večierok je prehliadkou umeleckých talentov a toho, čo sa deti v krúžkoch naučili. Škola má na kultúrne vystúpenia Sieň detí s pódiom a ozvučením. Scenár podujatí má už roky na starosti učiteľka slovenčiny a dejepisu Anna Vizdalová. Žiakov pripravuje aj na celomestské slávnostné akadémie. Najbližšie ich čaká charitatívny koncert O umení umením v máji v kine Scala.Svoje prvé verejné úspechy aj trému zažívali práve na tomto pódiu bývali žiaci školy, ako speváčka Katka Knechtová, hudobník Dávid Kolár, členovia kapely Komajota Michal Kráľ a Stanislav Čorej, člen skupiny Mafia Corner Michal Marušin. Nádejní huslisti bratia Július a Kristián Bandyovci dnes chodia na košické konzervatórium. Ich malý brat Samko je tretiak a hrá tak dobre, že sa stal už primášom v súbore Fijalečka. Svoje prvé skúsenosti s mikrofónom získala práve tu televízna redaktorka Júlia Pavluvová.Žiaci vydávajú tiež školský časopis Pegas, ktorý je občasníkom a na 44 stranách prináša informácie zo života školy. Od septembra zaradili na jeho stránky novú rubriku Naši absolventi, lebo sa blíži 30. výročie založenia školy. V poslednom čísle dali priestor Miroslave Gorejovej, ktorá žije v Barcelone, kde sa uchytila na pozícii Senior Sales Manager v medzinárodnej firme v športovej divízii. Lenka Kovalčíková ukončila právo, no teraz sa venuje v New Yorku tancu. Na stránkach Pegasu sa poďakovala svojej angličtinárke za dobré základy z jazyka, ktoré ocenila v USA. Momentálne patria so svojim partnerom v štandardných tancoch medzi top šesť párov v Amerike, popritom Lenka tanec aj vyučuje.Priestor ešte zaiste dostane Martina Karnišová, ktorá učí v Namíbii či archeológ Marek Vizdal, ktorý zakotvil na Univerzite v Nantes vo Francúzsku a určite nezabudnú ani na 1. vicemiss Slovenska Dušanu Lukáčovú.