Základňou britskej banky Standard Chartered v EÚ by mal byť Frankfurt

Londýn 3. mája (TASR) - Základňou britskej banky Standard Chartered pre operácie v Európskej únii po odchode Británie z tohto bloku by sa mal stať Frankfurt nad Mohanom. Uviedlo to dnes vedenie banky s tým, že o tejto veci v súčasnosti rokuje s nemeckými regulačnými úradmi." povedal nový predseda správnej rady Standard Chartered José Vinals na dnešnom stretnutí s akcionármi v Londýne.Standard Chartered sa tak stala jednou z prvých britských bánk, ktoré sa rozhodli pre hlavné nemecké finančné centrum. Podľa Vinalsa bol však výber tohto mesta prirodzený, keďže banka tam už má pobočku. Zároveň uviedol, že banka momentálne rokuje s nemeckými regulačnými úradmi o úprave statusu frankfurtskej pobočky na výraznejšie regulovanú dcérsku spoločnosť.Banky so sídlom v Londýne by mali jasnejšie plány o poskytovaní služieb v EÚ po odchode Británie z Európskej únie zverejniť do dvoch mesiacov. Ak chcú spoločnosti finančných služieb poskytovať svoje produkty naprieč EÚ, musia mať v niektorej z členských krajín dcérsku spoločnosť. Británia totiž odchodom z Únie opustí aj spoločný trh.Nedávno predstaviteľ nemeckej banky Deutsche Bank, ktorá má v Londýne okolo 9000 zamestnancov, varoval, že banka možno bude musieť presunúť z Londýna do EÚ takmer polovicu z tohto počtu. Ak k tomu dôjde, väčšina by sa presunula do jej centrály vo Frankfurte.Čo sa týka vplyvu brexitu na biznis Standard Chartered, banka dala najavo, že na jej aktivitách a príjmoch sa odchod Británie z EÚ príliš neprejaví. Na rozdiel od iných veľkých bánk, ktoré veľkú časť príjmov generujú v krajinách EÚ, Standard Chartered sa viac orientuje na Áziu, Blízky východ a Afriku. Napriek tomu sa chce zabezpečiť, keďže aj kontinentálna Európa sa podieľa na jej tržbách, aj keď len zhruba 5 %.Od rozhodnutia Britov v referende v júni minulého roka začali európske mestá lákať banky, aby presunuli svoje aktivity z Londýna práve na ich územie. Najväčšiu šancu má práve Frankfurt nad Mohanom, ktorý je finančným centrom najväčšej ekonomiky EÚ, ako aj sídlom Európskej centrálnej banky. Možnosti však majú aj Paríž, Dublin, Luxemburg a Amsterdam.Napríklad banka HSBC oznámila, že z Londýna plánuje presunúť okolo 1000 zamestnancov, a to do Paríža. Llodys Banking Group zasa uviedla, že plánuje svoju európsku základňu vytvoriť v Berlíne a Barclays v írskom Dubline.