Zákon, ktorý zmení voľbu šéfa RTVS, predloží M. Maďarič čoskoro

Na snímke obrazové a strihacie pracovisko nového televízneho prenosového vozu Rozhlasu a televízie Slovenska (RTVS). Foto: TASR/Michal Svítok Foto: TASR/Michal Svítok

Bratislava 13. septembra (TASR) - Zákon o RTVS, ktorý má priniesť nový spôsob voľby generálneho riaditeľa telerozhlasu, plánuje minister kultúry Marek Maďarič (Smer-SD) predložiť v priebehu týždňa, dvoch, do vnútrorezortného pripomienkového konania.povedal dnes po rokovaní kabinetu.Maďarič prišiel so svojím zámerom v júni, deň potom, ako parlament zvolil Jaroslava Rezníka za nového šéfa telerozhlasu na obdobie nasledujúcich piatich rokov. Tento moment vtedy označil za najvhodnejší. Cieľom má byť odpolitizovanie voľby, ktorú predošlá vláda Ivety Radičovej (ex SDKÚ-DS) zverila parlamentu. Maďarič v tejto súvislosti spomínal vytvorenie zboru voliteľov, ktorý by bol zložený zo zástupcov relevantných subjektov a občianskej verejnosti.Na rozdiel od zmeny voľby šéfa telerozhlasu otvárať tému zvyšovania koncesií minister neplánuje. O tom, že pri tejto téme vidí nepriechodnosť, hovoril podľa svojich slov aj s Rezníkom.podotkol Maďarič.Pokiaľ by chcel nový šéf telerozhlasu získať od štátu viac peňazí, bude musieť najprvpovedať, ako je to s vnútornými rezervami v RTVS, avizoval Maďarič." doplnil.