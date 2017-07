Zákon má určiť pravidlá poskytovania dotácií z Pellegriniho rozpočtu

Na snímke vpravo podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu Peter Pellegrini. Foto: TASR/Monika Himpánová Foto: TASR/Monika Himpánová

Bratislava 6. júla (TASR) – Prideľovanie dotácií z rozpočtu Úradu podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu (ÚPVII) dostane nové pravidlá. Úrad Petra Pellegriniho (Smer-SD) dal totiž tento týždeň do pripomienkového konania návrh zákona o poskytovaní dotácií v jeho pôsobnosti. Účinnosť má nadobudnúť 1. januára 2018.vysvetľuje úrad v predkladacej správe.V predloženom návrhu zákona sa ustanovuje účel, podmienky, rozsah, spôsob a kontrola poskytovania dotácií v pôsobnosti ÚPVII. Právna norma upravuje aj okruh žiadateľov a postup pri predkladaní žiadosti.Dotáciu z rozpočtovej kapitoly úradu na príslušný rozpočtový rok možno podľa návrhu poskytnúť na podporu digitálnej agendy v jej komplexnom rozsahu, rozvoja investičného prostredia v SR a implementácie Agendy 2030 pre udržateľný rozvoj.V rámci digitálnej agendy ide o podporu aktivít zameraných na inovatívne riešenia v eGovernmente, vzdelávacích aktivít a projektov na zvyšovanie informačnej gramotnosti a podporu využívania elektronických služieb verejnej správy, tvorbu inovatívnych aplikácií zjednodušujúcich používanie verejných služieb či podporu online nástrojov participatívnej demokracie.Dotáciu možno podľa zákona tiež poskytnúť na tvorbu investičných platforiem a podporu inovatívnych projektov realizovaných v rámci nich, ako aj na podporu inovatívnych projektov využívajúcich hybridné modely financovania.Ďalším navrhovaným účelom sú mikrogranty na realizáciu lokálnych iniciatív a projektov zameraných na implementáciu Agendy 2030 pre udržateľný rozvoj alebo tvorba IT riešení na podporu sociálnej inovácie, ktorá výrazne prispeje k naplneniu cieľov tejto agendy.Prijímateľom dotácie môžu byť obce, vyššie územné celky, občianske združenia, nadácie, záujmové združenia právnických osôb, neziskové organizácie, stredné a verejné vysoké školy, rozpočtové a príspevkové organizácie samospráv či podnikatelia so sídlom v SR. Preukázať musia spolufinancovanie najmenej vo výške 5 % z rozpočtu projektu.Žiadosti by mala podľa návrhu vyhodnocovať aspoň trojčlenná komisia zriadená úradom. Všetky informácie vrátane schválených žiadostí s výškou dotácie by mali byť zverejňované na webe ÚPVII.