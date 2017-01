Zákon o cirkvách má parlament opätovne schváliť

Ilustračné foto Foto: TASR Foto: TASR

Bratislava 17. januára (TASR) - Poslanci kultúrneho parlamentného výboru trvajú na sprísnení podmienok na registráciu cirkvi alebo náboženskej spoločnosti. Odporúčajú preto opätovne schváliť návrh zákona o slobode náboženskej viery a postavení cirkví a náboženských spoločností z dielne SNS, ktorý vetoval prezident SR Andrej Kiska.Hlava štátu zákon vrátila poslancom na opätovné prerokovanie s tým, že ich požiadala, aby právnu normu odmietli ako celok. "" zdôvodnil prezident.Karol Farkašovský z SNS na rokovaní výboru zdôraznil, že zákon má byť prevenciou. Miroslav Číž zo Smeru-SD pripomenul utečeneckú krízu, ktorá trápi svet a treba na ňu podľa neho reagovať. Poslanci z OĽaNO-NOVA súhlasia s prezidentovým vetom a obávajú sa, že právna norma prispeje k fašizácii spoločnosti. Viera Dubačová považuje zákon za zbytočný. To koalícia odmieta.doplnil predseda výboru Dušan Jarjabek zo Smeru-SD. Zdôraznil, že zákon nie je proti niečomu či niekomu, ale za niečoho. "vyhlásil Jarjabek.Poslanci SNS v novele presadzujú, aby na registráciu cirkvi a náboženskej spoločnosti bolo potrebných aspoň 50.000 plnoletých členov - občanov SR s trvalým pobytom na Slovensku. V súčasnosti treba na registráciu 20.000 členov. Novela má podľa poslancov SNS eliminovať špekulatívne registrácie údajných cirkví a náboženských spoločností s hlavným cieľom registrácie – získania finančných príspevkov od štátu.Podľa prezidenta predkladatelia nepreukázali, že riziko podvodov pri registrácii nových cirkví alebo náboženských spoločností sa zvyšuje. Zároveň nevysvetlili, prečo nepostačuje na ich odhaľovanie súčasná úprava. Poukazuje, že od predchádzajúceho sprísnenia zákona v roku 2007 ministerstvo kultúry zaznamenalo len jeden pokus o podvodnú registráciu pomocou falošných podpisov.upozornil prezident.Zásah do základných práv a slobôd garantovaných ústavou považuje hlava štátu za neprimeraný aj preto, lebo podmienku 50.0000 členov podľa posledného sčítania ľudu na Slovensku plnia len štyri z 18 v minulosti registrovaných cirkví a náboženských spoločností." zdôraznila hlava štátu.Pripomína, že sloboda myslenia, svedomia a náboženstva je podľa rozhodnutí Európskeho súdu pre ľudské práva jedným zo základov demokratickej spoločnosti. Akýkoľvek zásah do tohto základného práva musí byť podľa Kisku v demokratickej spoločnosti nevyhnutný na ochranu verejného poriadku, zdravia a mravnosti alebo práv a slobôd iných." zdôraznil prezident Kiska. Uvádzané dôvody podľa neho nie sú ani relevantné, ani postačujúce pre takýto zásah do základných práv a slobôd garantovaných Ústavou SR aj Európskym dohovorom o ľudských právach.