Zákon o metrológii spresní požiadavky na spotrebiteľsky balené výrobky

Bratislava 26. januára (TASR) - Zákon o metrológii spresní aj požiadavky na spotrebiteľsky balené výrobky. Vyplýva to z návrhu jeho novely z dielne Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo (ÚNMS) SR, ktorý dnes prerokoval a schválil Výbor Národnej rady (NR) SR pre hospodárske záležitosti. Účinnosť novelizovaného zákona sa navrhuje na 1. marca 2017.uviedol pre TASR po rokovaní hospodárskeho výboru šéf ÚNMS SR Pavol Pavlis.V návrhu novely zákona sa spresňujú aj požiadavky na proces autorizácie a činnosť autorizovaných a registrovaných osôb, upravuje rozsah pôsobnosti Slovenského metrologického inšpektorátu, spresňuje ustanovenia o výkone metrologického dozoru a vzťah k zahraničiu pri uvádzaní určených meradiel na trh a ich následnej metrologickej kontrole.spresnil úrad pre normalizáciu.Členovia Výboru NR SR pre hospodárske záležitosti zároveň dnes prerokovali a schválili vládnu novelu zákona o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody. Z novely zákona, ktorá by mala nadobudnúť účinnosť 1. marca 2017, sa vypúšťa slovenská značka zhody.Ďalšími novelizačnými bodmi sa vypúšťajú zo zákona aj zahraničné značky zhody, vrátane ich grafického vyobrazenia obsiahnutého v prílohe zákona a zavádza sa pojem tzv. iné značky zhody, do ktorého budú spadať všetky značky zhody okrem označenia CE.Cieľom predkladateľa je podľa ÚNMS vytvoriť rámcový zákon, ktorý by obsahoval základné princípy Nového legislatívneho rámca EÚ pre podmienky Slovenskej republiky, kde by boli zosúladené všetky spoločné požiadavky, zavedená terminológia pre oblasť posudzovania zhody a pravidlá v oblasti sprístupňovania výrobkov na trhu.Návrh zákona má precizovať ustanovenia zákona o právach a povinnostiach hospodárskych subjektov, autorizácii, notifikácii, právach a povinnostiach autorizovaných a notifikovaných osôb, značkách a označení CE, postupoch pri výmene informácií medzi zainteresovanými stranami a čiastočne upravuje postupy orgánov dohľadu, ale výhradne len pri vymožiteľnosti práv a povinností hospodárskych subjektov ustanovených v návrhu zákona, ktoré vyplývajú z prijatej európskej legislatívy a nie sú návrhom zákona žiadnym spôsobom rozšírené nad rámec práva EÚ.