Zákon o ochrane obetí trestných činov je v pripomienkovom konaní

Na snímke podpredsedníčka vlády SR a ministerka spravodlivosti SR Lucia Žitňanská Foto: TASR/Pavol Zachar Foto: TASR/Pavol Zachar

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 6. júla (TASR) – Úroveň ochrany a podpory obetí trestných činov by sa mala zvýšiť. Ministerstvo spravodlivosti (MS) SR začalo legislatívny proces nového zákona, ktorý sa bude komplexne venovať tejto problematike. Počas tohtotýždňovej tlačovej konferencie to oznámila ministerka spravodlivosti Lucia Žitňanská (Most-Híd).Návrh ministerstvo posunulo do predbežného pripomienkového konaniaozrejmila v utorok (4.7.) šéfka rezortu.V katalógu bude v prvom rade právo obetí na informácie, ale aj právo na všeobecnú odbornú pomoc, ktoré zahŕňa právnu pomoc a tiež psychickú podporu, psychologickú pomoc a ďalšie typy služieb. Zvlášť zraniteľné skupiny, ako sú ženy, deti, prípadne zdravotne hendikepované osoby budú mať nárok aj na špecializovanú odbornú pomoc.Podľa Žitňanskej veľa z tohto, čo bude v novom zákone, platí už aj dnes.priblížila filozofiu nového zákona.doplnila ministerka.Ministerstvo bude po novom akreditovať subjekty, ktoré budú poskytovať pomoc obetiam trestných činov. Komplexnú službu by mali pritom poskytovať na jednom mieste.ozrejmila Žitňanská.Nový zákon o ochrane a podpore obetí trestných činov by mal odstrániť transpozičný deficit, keď do právneho poriadku SR nebola kompletne zapracovaná smernica Európskeho parlamentu a Rady EÚ z roku 2012, ktorou sa stanovujú minimálne normy v oblasti práv, podpory a ochrany obetí trestných činov. Tá má napríklad napraviť, aby boli práva obetí trestných činov uznávané minimálne v rovnakej miere ako práva páchateľov.Európska komisia (EK) začala v januári 2016 voči Slovensku konanie vo veci neprebratia smernice o obetiach trestných činov. Rovnakú výzvu dostalo ďalších 15 členských štátov EÚ. Termín na zapracovanie smernice uplynul v novembri 2015. Konanie pre nesplnenie zmluvných povinností môže vyústiť až k uloženiu finančných sankcií.