Zákon o pedagogických zamestnancoch sa zmierňovať nebude

Národná rada SR, archívna snímka. Foto: TASR - Martin Baumann Foto: TASR - Martin Baumann

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 20. júna (TASR) - Podmienky, ktoré musí spĺňať riaditeľ školy či školského zariadenia, sa meniť nebudú. Plénum NR SR totiž v stredu nepodporilo novelu zákona o pedagogických zamestnancoch od Ota Žarnaya (nezaradený), ktorý chcel zmierniť tvrdosť zákonnej podmienky ukončeného funkčného inovačného vzdelávania.V súčasnosti totiž platí, že riaditeľ školy alebo školského zariadenia, ako aj ostatní vedúci pedagogickí a odborní zamestnanci, musia pre výkon funkcie spĺňať okrem všeobecných aj špecifické požiadavky. Tými sú kvalifikačné predpoklady, absolvovaná prvá atestácia, splnená podmienka dĺžky praxe a ukončené funkčné vzdelávanie najneskôr do troch rokov od ustanovenia do funkcie.Žarnay upozornil, že funkčné vzdelávanie je limitované maximálnou hranicou sedem rokov platnosti, pričom jeho absolvovanie v lehote a pred ukončením jeho platnosti je významnou podmienkou na výkon vedúcej funkcie. V opačnom prípade môže byť riaditeľ odvolaný.uviedol Žarnay.Svojou novelou chcel preto stanoviť, že táto podmienka bude splnená aj vtedy, ak funkčné inovačné vzdelávanie reálne prebieha v čase uplynutia platnosti certifikátu a nový platný certifikát predloží tento pracovník do šiestich mesiacov od uplynutia platnosti pôvodného.dodal Žarnay.Poslanci nepodporili ani návrh novely zákona o neziskových organizáciách, ktorým chcela Viera Dubačová (nezaradená) upraviť kompetencie zakladateľa neziskovky a tiež zodpovednosť riaditeľa aj vo vzťahu k zakladateľovi.