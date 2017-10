Zákon o tlačovej agentúre v Rumunsku vyvolal protest odborov

Ilustračné foto Foto: TASR Foto: TASR

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bukurešť 12. októbra (TASR) - Rumunské novinárske odbory protestovali dnes voči návrhu zákona, ktorý by umožnil parlamentu svojvoľne odvolať šéfa verejnoprávnej tlačovej agentúry Agerpres, čo by mohlo škodiť nezávislosti tohto média.Odborová organizácia rumunských novinárov MediaSind uviedla, že návrh by dal príliš veľa právomocí politikom a vyzvala na jeho stiahnutie. Podľa odborov by akákoľvek politická sila mohla zistiť, že generálny riaditeľ nie je dosť "lojálny" voči vláde, bez ohľadu na kvalitu jeho práce.V súčasnosti má riaditeľ Agerpresu päťročné funkčné obdobie a od agentúry, ktorá je pod parlamentnou kontrolou, sa vyžaduje politická nestrannosť, pripomína agentúra AP. Podľa návrhu zákona by parlament mohol odvolať riaditeľa tlačovej agentúry, ak by poslanci neboli spokojní s výročnou správou o jej činnosti.Európska federácia novinárov (EFJ) označila tento návrh zaAgerpres a MediaSind vyslovili taktiež poľutovanie nad tým, že ich nepožiadali o to, aby vstúpili do prípravy zákona navrhovaného vládnymi sociálnymi demokratmi.