Zákon o ÚPN ide do pléna s podporou gestorského ľudskoprávneho výboru

Bratislava 5. septembra (TASR) - Zákon o pamäti národa, kritizovaný Ústavom pamäti národa (ÚPN), opozíciou a verejnosťou, ide do pléna s podporou gestorského ľudskoprávneho výboru. Koalícia ho odobrila napriek nesúhlasu opozície. TASR to potvrdila predsedníčka výboru Erika Jurinová (OĽaNO).Právnu normu v Národnej rade SR predložili pôvodne poslanci Jaroslav Paška (SNS), Mária Janíková (Smer-SD), Ľubomír Želiezka (Smer-SD), Martina Šimkovičová (nezaradená) a Edita Pfundtner (Most-Híd). Poslankyňa Mosta-Híd však už svoj podpis z návrhu stiahla a tak ho už nepredkladá. Jej podpora novele ako aj podpora Mosta-Híd bude závisieť od podpory pozmeňujúceho návrhu, ktorý pripravila Pfundtner. Ak sa na ňom koalícia dohodne, poslankyňa ho predloží v pléne.Koalícia chce novelou dosiahnuť, aby súčasný šéf ústavu Ondrej Krajňák skončil vo funkcii 15. októbra 2017. To je skôr, ako sa mu skončí funkčné obdobie. Ostane však členom správnej rady, a to do konca funkčného obdobia, na ktoré bol zvolený. Po novom má byť štatutárom ÚPN správna rada ako kolektívny orgán, nielen samotný jej predseda. Podľa predkladateľov bude nový model riadenia efektívnejší a transparentný. ÚPN aj opozícia považujú právnu normu za účelovú. Návrhom sa chce podľa nej koalícia zbaviť predsedu Krajňáka.