Zákon o ÚPN opätovne prešiel, štatutárom úradu bude správna rada

Bratislava 12. októbra (TASR) - Väčšina poslancov Národnej rady SR dnes odmietla pripomienky prezidenta Andreja Kiska a 79 hlasmi opätovne schválila novelu zákona o Ústave pamäti národa (ÚPN). Právna norma prináša viaceré zmeny vo fungovaní ústavu.Kiska pripomenul, že podľa novely sa štatutárnym orgánom ÚPN stala správna rada.odkázal prezident.Hlava štátu argumentovala, že to oslabuje zodpovednosť za riadenie a činnosť celého ústavu. Kiska zároveň pripomenul, že slovenský právny poriadok pri inštitúciách verejnoprávneho typu nepozná takúto formu riadenia prostredníctvom kolektívneho štatutárneho orgánu.Prezident tiež poukázal, že novela zákona zavádza nový dôvod na odvolanie člena správnej rady, a to na základe neurčito formulovanýchpri plnení si povinností.dodal prezident.Šéf ÚPN Ondrej Krajňák napokon nemusí skončiť vo funkcii 15. októbra 2017, teda skôr, ako mu uplynie funkčné obdobie. Hoci kritizovaná koaličná novela s tým pôvodne počítala, plénum v septembri odobrilo zmenu, ktorá toto opatrenie vypustila. Pozmeňujúci návrh predložila koaličná poslankyňa Edita Pfundtner z Mosta-Híd, hlasovalo zaň 124 poslancov. Takto zmenený koaličný zákon potom podporilo 77 poslancov."Pozmeňovák" Krajňákovi však nezaručuje zotrvanie vo funkcii do konca jeho obdobia. Závisieť to bude aj od toho, ako si šéf správnej rady bude plniť svoje zákonné povinnosti. Po novom si bude šéfa voliť aj odvolávať správna rada sama. Tá má deväť členov, päť z nich volí parlament, dvoch vláda a dvoch prezident.Novela určuje, kedy je možné odvolať člena správnej rady - ak bol právoplatne odsúdený za trestný čin, najmenej tri mesiace nevykonával svoju funkciu alebo ak boli zistené nedostatky pri výkone jeho funkcie či pri plnení jeho zákonných povinností.uviedla Pfundtner. Možnosť odvolať člena správnej rady bude teda podmienené konštatovaním dozornej rady.Právna norma upravila aj pravidlá zasadnutí správnej rady, aby sa nestávalo, že ju predseda svojvoľne nezvolá. Správna rada tak bude musieť zasadať podľa potreby, ale minimálne raz za dva mesiace. Predseda bude musieť zasadnutie zvolať, ak by o to požiadala aspoň tretina členov správnej rady.