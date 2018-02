Zákon Stop Sorosovi chce Fidesz predložiť parlamentu čo najskôr

Ilustračná fotografia: Budapešť. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Budapešť 5. februára (TASR) - Návrh balíka zákonov na potlačenie nelegálneho prisťahovalectva, takzvaný zákon, chce vládna strana Fidesz predložiť maďarskému parlamentu ešte pred 19. februárom, keď sa začne jarná schôdza parlamentu, uviedol v pondelok vláde blízky denník Magyar Idők.Príprava návrhu je v plnom prúde, v podstate ale text je už hotový a je ho možné pripomienkovať na stránke vlády kormany.hu, píše denník.Poslanec Kresťanskodemokratickej ľudovej strany (KDNP) István Hollik v nedeľu v mene bloku vládnych strán Fidesz-KDNP vyzval vládu, aby návrh zákonapredložila parlamentu čo najskôr, ešte vo februári. Americký finančník George Soros totiž podľa neho už rokuje za zatvorenými dverami s vodcami Európskej únie, pritom aj Európsky parlament sa už zaoberá návrhom migračného balíka Organizácie Spojených národov (OSN).Štátny tajomník úradu vlády zodpovedný za komunikáciu Bence Tuzson tiež v nedeľu informoval, že k vládnemu návrhu protimigračného zákona na stránke kormany.hu prišlo už vyše 400 pripomienok. Medzi nimi mnohé navrhujú prísnejšie finančné sankcie pre organizácie, ktoré napomáhajú migrácii.Vláda chce dosiahnuť, aby organizácie, ktoré sa zúčastňujú na organizovaní a podpore nelegálnej migrácie a ktoré majú zahraničné zdroje financovania, fungovali transparentnejšie. Preto prostredníctvom návrhu zákona iniciuje ich registráciu na dobrovoľnej báze, avšak v prípade nesplnenia takéhoto kroku by bolo možné voči nim uplatniť sankcie.Zo zahraničnej finančnej podpory by takéto organizácie odvádzali poplatok vo výške 25 percent, pričom tieto finančné prostriedky chce vláda použiť na ochranu štátnych hraníc. Navrhovaný balík zákonov ráta aj s vyhosťovaním osôb, ktoré by podporovali a organizovali prisťahovalectvo.Spravodajca TASR Ladislav Vallach