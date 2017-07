Zákonodarca predstavil návrh zákona o ochrane hranice USA-Mexiko

Hranica medzi USA a Mexikom v štáte California. Foto: TASR AP Foto: TASR AP

Washington 29. júla (TASR) – Fyzické bariéry, technológie, intenzívnejšie hliadkovanie zo zeme, vzduchu aj vody, 5000 nových pohraničných agentov, 5000 nových colných úradníkov a povinný systém na zbieranie biometrických údajov.Aj takto má vyzerať ochrana hranice medzi Spojenými štátmi americkými a Mexikom podľa návrhu zákona o bezpečnosti hraníc, ktorý v piatok predstavil člen Snemovne reprezentantov za Republikánsku stranu a predseda komisie snemovne pre vnútornú bezpečnosť Mike McCaul.zhodnotila návrh spravodajská televízia CNN.Ministerstvo obrany a národná garda by podľa zákona mohli na ochranu hraníc poskytnúť svoje sily a zdroje a ministerstvo by tiež vykonávalo vyhodnocovanie bezpečnosti hranice a vypracúvalo by strategický plán na zabezpečenie hranice v budúcnosti.McCaul predstavil legislatívu len deň po tom, ako Snemovňa reprezentantov, dolná komora amerického Kongresu, schválila budúcoročný armádny rozpočet vo výške 788 miliárd dolárov (zhruba 674 miliárd eur). Jeho súčasťou je aj 1,6 miliardy dolárov (1,37 miliardy eur) vyhradených na ochranu južnej hranice krajiny.Podľa televízie CNN je budúcnosť zákona zatiaľ nejasná. V Snemovni reprezentantov má síce McCaul dostatok politického kapitálu, v Senáte však bude potrebovať aj pomoc demokratov.uviedla CNN.Na legislatíve o ochrane hranice pracuje aj ďalší republikán John Cornyn. S ním pôvodne spolupracoval aj McCaul, neskôr sa rozhodol pre stručnejšiu verziu zákona. Corny naďalej plánuje predstaviť rozsiahlejší zákon. Kedy sa tieto návrhy dostanú do Kongresu na hlasovanie, zatiaľ nie je známe.Šéf Bieleho domu sľúbil prísnejšiu ochranu hranice s Mexikom a výstavbu hraničného múra ešte počas vlaňajšej predvolebnej kampane. Múr má podľa neho zamedziť ilegálnej imigrácii a pašovaniu drog do USA.