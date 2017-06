Zákonodarca: Pri proteste v Kábule zabili niekoľko protestujúcich

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Kábul 2. júna (TASR) - Niekoľko protestujúcich zahynulo a najmenej štyria policajti utrpeli zranenia v afganskom Kábule, kde stovky ľudí demonštrujú za lepšiu bezpečnosť v metropole. Informovali o tom dnes afganské úrady.Na dnešnej demonštrácii sa zúčastňuje vyše 1000 ľudí. Koná sa po veľkom bombovom útoku cisternovým vozidlom v Kábule, pri ktorom prišlo v stredu 31. mája o život 90 ľudí a vyše 450 ďalších osôb utrpelo zranenia.Člen afganského parlamentu Abdul Hafíz Mansúr z Kábulu uviedol, že vládne bezpečnostné sily zabili osem protestujúcich.Policajt Ghulam Hazárat oznámil, že protestujúci hádzali do policajtov kamene a zranili štyroch príslušníkov.Demonštranti držali v rukách fotografie z miesta skazy, ktorú spôsobil výbuch bomby, a tiež snímky vládnych lídrov. Keď sa okolo sto demonštrantov hrnulo smerom k policajtom a niektorí do nich hádzali kamene, príslušníci vypálili varovné výstrely. Tank bezpečnostných síl tiež vypálil do oblohy varovné výstrely.Afganci smútia nad stratou blízkych, priateľov a kolegov, ktorí zahynuli pri stredajšom ničivom bombovom útoku v prísne stráženej diplomatickej štvrti Kábulu, kde sa nachádza ministerstvo zahraničných vecí, veľvyslanectvá, prezidentský palác a sídla tajných a bezpečnostných služieb. Išlo o jeden z najhorších útokov extrémistov od odchodu zahraničných síl z krajiny v roku 2014.K zodpovednosti za útok sa nikto neprihlásil, pripomenula agentúra AP.