Zákonom o minimálnej mzde v Rakúsku sa zaoberá EK aj Súdny dvor EÚ

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 8. júna (TASR) - Európska komisia začala začiatkom mája konanie o možnom porušení práva Európskej únie aj voči Rakúsku pre tamojší zákon o potláčaní mzdového a sociálneho dampingu. Týmto zákonom sa podľa hovorkyne rezortu dopravy Karolíny Duckej zaoberá aj Súdny dvor EÚ.Zákon sa od januára tohto roku začal vzťahovať aj na dopravcov, ktorí tak musia okrem iného poskytovať rakúsku minimálnu mzdu vodičom smerujúcim do tejto krajiny. Práve pre byrokraciu a opatrenia s tým spojené dnes Združenie cestných dopravcov Česmad Slovakia kritizovalo opatrenia v súvislosti s týmto zákonom v Rakúsku, ale aj v Nemecku a vo Francúzsku, kde podobné pravidlá platia už dlhšie. Európska komisia pritom vedie v prípade podobného nemeckého a francúzskeho zákona konanie aj s týmito krajinami o možnom porušení práva EÚ.priblížila Ducká. V liste podľa jej slov v súvislosti s potláčaním sociálneho a mzdového dampingu Stöger zdôraznil nutnosť dodržiavania zásady "rovnaká mzda na rovnakom mieste za rovnakú prácu".Rakúske ministerstvo však podľa rezortu dopravy spracovalo návrh na zmenu zákona, aby sa zjednodušil postup vysielania pracovníkov v cestnej doprave. Novela začala platiť od 1. júna tohto roku.vysvetlila Ducká.Po novom sa hlásenie o vysielaní mobilných pracovníkov v sektore dopravy môže podľa jej slov vykonať až na obdobie šiestich mesiacov, teda nemusí sa hlásiť dopredu každý prípad. Musia sa však neodkladne hlásiť všetky zmeny údajov, najmä údajov o vodičovi a vozidle.vymenovala hovorkyňa.Doplnila však, že problematika vysielania pracovníkov do zahraničia a minimálnej mzdy je v plnej kompetencii Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, ktoré odborne môže posúdiť, či zákon o potláčaní mzdového a sociálneho dampingu bol spracovaný v súlade s predpismi EÚ, pokiaľ ide o primárne právo EÚ alebo osobitne aj v súlade so smernicou o vysielaní pracovníkov v rámci poskytovania služieb.