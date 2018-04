Zala: Orbán voličom ponúkol pocity velikášstva a záchranárstva

Na archívnej snímke Boris Zala. Foto: TASR Michal Svítok Foto: TASR Michal Svítok

Brusel 10. apríla (TASR) - Víťazstvo Viktora Orbána v parlamentných voľbách v Maďarsku viac ako demokratická európska pravica privítali ultranacionalistické a protieurópske strany. Európska ľudová strana (EPP), ktorej členom je aj Fidesz, by si mala premyslieť, či chce takúto stranu vo svojich radoch. Uviedol to pre TASR slovenský europoslanec Boris Zala (Smer-SD).Zala, ktorý je v Európskom parlamente (EP) členom Výboru pre zahraničné veci, povedal, že EPP mala Fidesz vylúčiť už dávno. V EP sa spory o tom vedú dlho, Orbán už niekoľkokrát pred poslancami vysvetľovať svoju politiku a je voči nemu kritická aj veľká časť poslancov EPP.Aj napriek tomu šéf ľudovcov v EP Manfred Weber koná v Orbánov prospech, uviedol Zala. Pripomenul, že maďarskému premiérovi k ďalšiemu mandátu blahoželali najmä ultranacionalistické a antieurópske strany na čele s Marine Le Penovou z Francúzska a Geertom Wildersom z Holandska.konštatoval Zala.Orbán predvolebnú kampaň viedol aj šírením strachu z imigrantov a obáv z politického vplyvu Georgea Sorosa. Orbán to otočil tak, že vsadil na argumenty, že je záchrancom civilizovanej kresťanskej Európy, tvrdí Zala.opísal situáciu Zala.Takáto taktika však podľa neho zahrala na citlivú strunu maďarských voličov. Aj preto, že Orbán vie ako vyvolať nostalgiu za starými časmi, za pocitmi veľkosti Uhorského kráľovstva a za jeho historickou úlohou v rámci Európy a na novými úlohami, ktoré pred Maďarskom teraz stoja. Takéto nálady sa podľa Zalu dajú rýchlo posunúť smerom k otázke zmeny hraníc či zneužívania menšín na revíziu Trianonskej zmluvy.Zala pripomenul, že Slováci by nemali zabudnúť, že Orbán takouto politikou začínal a Slovensko bolo v pozícii, keď sa muselo pred podobnou rétorikou brániť. Bol to on, ktorý zaviedol možnosť maďarského občianstva pre občanov SR a chcel presadiť zákon o volebnom práve, ktorý by maďarským stranám umožnil viesť volebnú kampaň na Slovensku. Až neskôr zistil, že má v rukách silnejšiu kartu v podobe migrantov a stavania plotov.Slovenský europoslanec si nemyslí, že Orbán hneď po ďalšom volebnom víťazstve začne zvyšovať tlak na médiá či mimovládne organizácie. Nedá sa to však vylúčiť, ak časom zistí, že mu výrazne klesajú preferencie.povedal Zala.Za prepadom maďarských socialistov vo voľbách vidí aj krízu európskej ľavice ako takej, ktorá ponúka dobré riešenia v sociálnej oblasti, ale ako kebyMaďarskí socialisti podľa neho nemali argumenty proti pocitom velikášstva a zachraňovania podporovaných Orbánom.Za pozitívum volieb považuje Zala to, že Budapešť sa vrátila do svojej tradičnej liberálnej polohy. Orbán v hlavnom meste už nebol taký dominantný. To súvisí aj s rozdelením voličov na mestá a vidiek, najmä v prípade mladej generácie. Voliči na vidieku sú ochotnejší počúvať na náboženský rozmer, čo Orbán výrazne využíva, a sú otvorenejší voči konšpiračným predstavám - že svetu vládnu iní, ako napríklad George Soros. Zala to vníma ako paradox, lebo v Maďarsku bol Soros v očiach ľudí dlhodobo vnímaný ako jeden z najúspešnejších Maďarov vo svete.Upozornil tiež, že Orbána nepotopili ani veľké korupčné kauzy. Na rozdiel od krajín severnej Európy sú Stredoeurópania, vrátane Maďarov, menej citliví na zneužívanie verejných prostriedkov, najmä ak to prekryjú hodnoty, na ktorých im záleží viac a ktoré dokážu politici šikovne využiť vo svoj prospech.