Zala: Socialisti v EP sa vlastnou chybnou politikou dostali mimo hry

Štrasburg/Brusel 17. januára (TASR) – Socialistická skupina v Európskom parlamente (EP) sa chybnou politikou sama vyšachovala, uviedol slovenský europoslanec Boris Zala v súvislosti s voľbou predsedu europarlamentu. Europoslanec Eduard Kukan označil odchádzajúceho predsedu EP Martina Schulza za silného a schopného lídra, ktorého nahradí niekto slabší.vyhlásil Zala, člen skupiny Progresívnej aliancie socialistov a demokratov.Socialistická skupina v EP mala podľa neho vytvoriť koalíciu s liberálmi a menšími ľavicovými skupinami a podporiť jediného kandidáta – liberála Guya Verhofstadta. V tom prípade by sa podarilo presadiť program sociálnych demokratov, ktorý je pre Zalu dôležitejší ako kandidatúra straníckeho predsedu Gianniho Pittellu.vyhlásil europoslanec Pál Csáky.Europoslanca Eduarda Kukana z Európskej ľudovej strany zaujali zmeny koalícií, ktoré predchádzali samotnej voľbe predsedu EP. Očakáva, že o nástupcovi odchádzajúceho predsedu Martina Schulza sa rozhodne až v poslednom, štvrtom kole. Argument socialistickej skupiny v EP, že víťazstvom favorita Tajaniho by ľudovci obsadili všetky najvyššie posty v troch európskych inštitúciách, považuje za zavádzajúci.vysvetlil Kukan.Odchádzajúceho predsedu EP Martina Schulza označil za silného lídra, za ktorým zostávajú výsledky, hoci mu prekážalo, že bol príliš ideologický. Od Tajaniho, ak ho zvolia europoslanci do vedúcej funkcie, očakáva, že bude ľudskejším, zmierlivejším, ale slabším predsedom.Europoslanci dnes už tretíkrát hlasovali o novom predsedovi EP, keďže v prvej ani druhej voľbe žiaden kandidát nezískal nadpolovičnú väčšinu platných hlasov. Výsledok tretieho kola hlasovania by mal byť známy o 19.00 h. Ak ani z tretieho kola nevzíde víťaz, do posledného štvrtého kola postúpia len dvaja najsilnejší kandidáti.