Záleží nám na každom ľudskom živote

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

Pred dvomi rokmi vznikla pracovná skupina založená zo zástupcov Cechu predajcov a autoservisov SR (CPA SR), Zväzu automobilového priemyslu SR, poisťovní, súdnych znalcov, odborníkov na karosárske opravy a odborníkov na problematiku STK.hovorí Július Hron, predseda Cechu predajcov a autoservisov SR a viceprezident Zväzu automobilového priemyslu SR.Skvalitnenie opráv automobilov so závažným poškodením po autonehode je možné dosiahnuť iba skvalitnením vykonaných opráv.hovorí František Gajdács, podpredseda CPA SR, ktorý je zodpovedný za realizáciu zákona.Osvedčenie na realizáciu opráv po závažnej nehode dostane každý servis, ktorý sa prihlási, ak spĺňa zadané kritériá. Podmienkou je dosiahnuť opravou takú úroveň ako predpisuje výrobca vozidiel. S takýmto riešením súhlasili aj značky. Certifikovaným miestom opravy bude teda autorizovaná alebo nezávislá opravovňa. Nebude to v žiadnom prípade znevýhodňovanie malých úspešných servisov.Po veľkej oprave musí ísť vozidlo znovu na technickú kontrolu do 180 dní.hovorí Juraj Porázik, zakladateľ STK.Niektoré ustanovenia zákona nadobúdajú účinnosť 20. mája tohto roka, ďalšie v januári 2020. Preto Cech predajcov a autoservisov SR ako národné profesijné združenie, ktoré je členom Európskej asociácie pre predaj a opravy motorových vozidiel (CECRA), požiada o schválenie certifikácie certifikovaných miest opravy. Okrem toho pripravuje cyklus akcií, osvetovú kampaň, v rámci ktorej bude odpovedať na otázky laickej i odbornej verejnosti. Cieľom je, aby podporili úspešnou certifikáciou čo najviac kvalitných servisov. Chystajú aj vzdelávacie kurzy pre oslovené profesie, aby bola rovnaká kvalita práce v každom certifikovanom servise. CPA bude prísne dbať na to, aby platili rovnaké pravidlá pre značkové i neznačkové servisy.dodáva Július Hron.