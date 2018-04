Žalobca žiada pre vynálezcu Madsena doživotný trest za vraždu

Na archívnej snímke z 30. apríla 2008 vynálezca Peter Madsen stojí vo vnútri ponorky. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Kodaň 23. apríla (TASR) - Dánsky vynálezca Peter Madsen podozrivý z vraždy švédskej novinárky Kim Wallovej je natoľko "nebezpečný", že by mal dostať doživotný trest odňatia slobody. Hrozí totiž, že svoj čin zopakuje. S odvolaním sa na psychiatrický posudok podozrivého to v pondelok na pôde súdu v Kodani uviedol prokurátor Jakob Buch-Jepsen.Žalobca pre Madsena žiadal maximálny trest, čo je v Dánsku 16 rokov, po ktorých by mohlo dôjsť k opakovanému predĺženiu jeho uväznenia po pravidelnom preskúmaní. Tento typ väzby sa ukladá v prípade, že sa zločinec považuje za nebezpečného pre iných ľudí alebo môže hroziť, že svoje zločiny zopakuje.V správe sa ďalej uvádza, že Madsen má narcistické sklony a je sexuálnym deviantom, netrpí však duševnou chorobou, povedal v pondelok prokurátor. Madsen podľa Bucha-Jepsena nie je šialený, aleVerdikt by v tomto prípade mal padnúť v stredu.Wallová navštívila 10. augusta 2017 Madsena na jeho podomácky vyrobenej ponorke, aby s ním urobila rozhovor. O deň neskôr sa ponorka potopila v zálive Köge ležiacom juhozápadne od Kodane, Madsena sa podarilo zachrániť.Telo novinárky sa nenašlo, po viac ako desiatich dňoch však vylovili z mora pri dánskom pobreží jej trup, od ktorého boli úmyselne oddelené hlava a končatiny. Neskôr sa podarilo nájsť i ďalšie časti tela, na ktorom sa bolo 15 bodných rán.Madsen odmietol obvinenie z vraždy Wallovej, ale priznal sa k tomu, že jej telo rozštvrtil a jeho časti zabalené v plastových vreciach vyhodil do mora. Telo sa snažil zaťažiť oceľovými rúrami. Vo svojich výpovediach najprv uvádzal, že Wallovú vysadil na malom ostrove, následne hovoril o nehode, pri ktorej novinárke spadol na hlavu poklop, a nakoniec prišiel s verziou, že išlo o otravu oxidom uhoľnatým.