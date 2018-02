Zámery Hornonitriankych baní by mali priniesť 1800 pracovných miest

Ilustračná snímka. Foto: FOTO TASR - Radovan Stoklasa Foto: FOTO TASR - Radovan Stoklasa

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Prievidza 6. februára (TASR)- Hornonitrianske bane Prievidza (HBP) disponujú viac ako dvoma desiatkami aktivít a zámerov v rôznych štádiách rozpracovanosti, ktoré by mali prispieť k transformácii hospodárstva uhoľného regiónu hornej Nitry. Informovala v stredu hovorkyňa spoločnosti Adriana Siváková.Prínosom aktivít a zámerov, ktoré prezentoval generálny riaditeľ spoločnosti Peter Čičmanec na pondelkovom (5.2.) rokovaní ohľadom transformácie hornej Nitry po ťažbe uhlia s predstaviteľmi vlády SR, samospráv a Európskej komisie na Úrade Trenčianskeho samosprávneho kraja, má byť udržanie súčasnej zamestnanosti a rozšírenie terajších mimobanských aktivít, poskytovanie služieb pre externých zákazníkov a vytvorenie asi 1795 pracovných miest mimo ťažby uhlia.uviedla Siváková. Ide podľa nej o pestovanie paradajok, chov rýb, energetiku či strojársky priemysel.Záujmom firmy je podľa slov jej hovorkyne rozšíriť doterajšie aktivity a poskytovať jej služby pre externých zákazníkov, pričom zároveň pripravuje nové projekty zamerané na využitie banských priestorov po ukončení banskej činnosti.ozrejmila.Siváková ďalej zdôraznila, že HBP v ostatných dvoch desaťročiach urobili značný posun v diverzifikácii zamestnanosti a sú pripravené aj v súčasnosti aktívne spolupracovať a podieľať sa na realizácii úloh, ktoré z procesu transformácie vyplynú.skonštatovala.Na výrobu elektrickej energie z domáceho uhlia je podľa HBP v súčasnosti priamo a nepriamo naviazaných 11.000 ľudí.uzavrela hovorkyňa HBP.Rámec ťažby uhlia je na Slovensku určený vládnym uznesením o využívaní domáceho uhlia na výrobu elektrickej energie vo všeobecnom hospodárskom záujme do roku 2030. Spoločnosť má spracovaný harmonogram možného riadeného postupného odrúbavania zásob uhlia, ktorý je rozpracovaný do roku 2033. Zodpovedá to objemu uhoľných zásob, ťažobnej spôsobilosti a perspektívam HBP. Je to v súlade s ustanoveniami Banského zákona, ktoré ukladajú ťažobnej spoločnosti povinnosť otvorené ložiská efektívne doťažiť.