Zamestnanca pohostinstva v Prešove obvinili zo sprenevery

Prešov 28. júla (TASR) – Z prečinu sprenevery obvinili prešovskí policajti 28-ročného muža z Prešova, ktorý pracoval v jednom z prešovských pohostinstiev.Ako dnes informoval prešovský krajský policajný hovorca Daniel Džobanik, počas noci zo soboty na nedeľu (23.7.) po odkódovaní prevádzky vošiel zadržaný muž do pohostinstva a prisvojil si finančnú hotovosť vo výške viac ako 2200 eur, ktorá mu bola zverená, potom prevádzku opäť zakódoval a odišiel.V stredu (26.7.) policajti muža zadržali, obvinili a umiestnili do cely policajného zaistenia. Zároveň bol na neho spracovaný podnet na vzatie do väzby. Hrozia mu dva roky odňatia slobody.