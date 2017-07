Zamestnanci Amazonu v Nemecku chcú štrajkom dosiahnuť dohodu s vedením

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Lipsko 11. júla (TASR) - Zamestnanci zásielkového internetového obchodu Amazon v Lipsku a ďalších štyroch nemeckých mestách vstúpili dnes do štrajku. Chcú ním u zamestnávateľa dosiahnuť podpísanie vlastnej tarifnej dohody.V Lipsku by sa malo do štrajku podľa odborovej organizácie Verdi zapojilo do 400 pracovníkov. Kým predstaviteľ odborov Thomas Schneider hovorí o tom, že každú hodinu dochádza k novej ponuke a že štrajk má mimoriadny účinok, vedenie zásielkového obchodu tvrdí, že akcia nemá vplyv na jeho klientov. Údajne sa na ňom zúčastňuje len malá časť pracovníkov.Odbory žiadajú, aby Amazon platil zamestnancov podľa tarifnej dohody, ktorá platí pre zásielkové obchody a maloobchod. Vedenie Amazonu tvrdí, že mzdové náležitosti zamestnancov plní podľa tarifnej dohody, ktorá platí pre odvetvie logistiky.