Zamestnanci BoE začali svoj prvý štrajk. Po vyše 50 rokoch

Zamestnanec Bank of England (BoE) má na tvári masku s podobizňou guvernéra BoE Marka Carneyho a drží transparent počas začiatku trojdňového štrajku pred budovou banky v Londýne 1. augusta 2017. Pracovníci centrálnej banky požadujú vyššie platy. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Londýn 1. augusta (TASR) - Zamestnanci britskej centrálnej banky (Bank of England, BoE) dnes začali svoj prvý štrajk po vyše 50 rokoch za zvýšenie miezd. Poukázali pritom na rastúci tlak na ukončenie prísnej kontroly platov vo verejnom sektore vo Veľkej Británii.Trojdňový štrajk sa vo štvrtok (3.8.) prekrýva so zasadaním Menového výboru BoE, ktorý bude rozhodovať o úrokových sadzbách. A zapojili sa do neho pracovníci z údržby a bezpečnosti v banke s 323-ročnou históriou.Približne 15 zamestnancov, niektorí s maskou guvernéra Marka Carneyho, dnes hliadkuje pred centrálou BoE v Londýne. Štrajk zasiahol oddelenia, v ktorých pracuje asi 150 ľudí.Zamestnanci BoE protestujú protiplatovému vyrovnaniu pre tých, ktorých nechránia odbory.John McDonnell z opozičnej Labouristickej strany vyzval BoE, aby išla príkladom ostatným zamestnávateľom a zvýšila mzdy. Podľa odborového zväzu Unite, mnohí z tých, ktorí sa zapojili do štrajku zarábajú menej ako 20.000 libier (22.366,36 eura) ročne.Premiérka Theresa Mayová čelí čoraz väčšiemu tlaku poslancov, aby uvoľnila 1-% limit pre zvýšenie platov vo verejnom sektore z roku 2013. To je hlboko pod úrovňou inflácie.Hoci je BoE nezávislá od vlády, tiež obmedzila tempo zvyšovania platov na 1 % pre väčšinu zamestnancov, v súlade s ostatnými verejnými inštitúciami.uviedol hovorca banky v oficiálnom vyhlásení.Odborový zväz United pohrozil, že ak BoE nevyrieši spor o mzdy, obráti sa aj na ďalších svojich členov v banke z iných oddelení ako údržba a bezpečnosť.(1 EUR = 0,89420 GBP)