Zamestnanci londýnskeho metra vstúpili do 24-hodinového štrajku

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Londýn 8. januára (TASR) - Zamestnanci staníc londýnskeho metra začali dnes o 18.00 hodine (19.00 SEČ) 24-hodinový štrajk, ktorý zrejme uzavrie veľké časti metra pri rannej dopravnej špičke.Dopravný podnik Transport for London (TfL), ktorý metro prevádzkuje, uviedol, že v pondelok, kedy sa po sviatkoch budú vracať do práce milióny ľudí, zostane uzavretá väčšina staníc v centre mesta a služby budúOdbory protestujú proti znižovaniu počtu pracovných miest, argumentujú, že to môže ohroziť bezpečnosť cestujúcich. Víkendové rokovania sa skončili bez dohody a odbory obvinili vedenie spoločnosti, že neurobilo dosť pre to, aby vyriešilo obavy zamestnancov.Londýnske metro v bežný pracovný deň využijú štyri milióny cestujúcich.