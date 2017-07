Zamestnanci majú počas horúčav nárok na úpravu pracovného režimu

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 20. júla (TASR) – Zamestnanci firiem majú počas letných horúčav nárok na osobitný prístup zo strany zamestnávateľa. Ten by im mal podľa platnej legislatívy zabezpečiť pitný režim či úpravu pracovného režimu.Firma je povinná na vlastné náklady zadovážiť pitnú vodu, ktorá musí byť dostupná priamo na mieste výkonu práce. Nielenže musí byť zdraviu neškodná, no mala by mať čo najnižší obsah cukru. Dôvod je hlavne ten, že sladké nápoje zvyšujú pocit smädu. V bežných teplotných podmienkach preto stačí i pitná voda z vodovodu. Ak taká k dispozícii nie je, náhradou môže byť balená voda.Pri teplotách nad 30 stupňov Celzia sú však pravidlá o niečo prísnejšie.upozorňuje manažérka personálnej agentúry Wincott People Jana Mesárová.Zamestnávateľ je vždy povinný zabezpečiť aj pracovné podmienky, ktoré neohrozujú zdravie jeho zamestnancov. To zahŕňa aj chladenie, vetranie a tienenie na pracovisku.vysvetľuje Mesárová. Ak klimatizácia k dispozícii nie je, pomôcť môže i ventilátor či tienenie pomocou žalúzií.V prípade, že vysoké horúčavy vyvolávajú riziko ohrozenia zdravia zamestnanca, malo by dôjsť aj k ďalším opatreniam. Zamestnávateľ by mal upraviť pracovný režim tak, aby k žiadnemu zdravotnému hazardu nedošlo. To sa dá dosiahnuť extra pracovnými prestávkami, skrátením a úpravou pracovného času či zmenou miesta vykonávania práce napríklad presunom z vonkajších priestorov do chladeného interiéru.