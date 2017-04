Zamestnanci majú posledné dni na darovanie 2 % z daní

Ilustračné foto. Foto: TASR - Pavel Neubauer Foto: TASR - Pavel Neubauer

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 27. apríla (TASR) – Všetci zamestnanci majú posledné dni na darovanie 2 % alebo 3 % zo svojich daní subjektom. Upozornila na to finančná správa (FS) s tým, že termín je tento rok do 2. mája.Daňovník, zamestnanec, ktorému zamestnávateľ vykonal ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za rok 2016, predkladá vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane za zdaňovacie obdobie na osobitnom tlačive v lehote do 2. mája 2017. Vzor vyhlásenia je uverejnený na webovom sídle FS.priblížila hovorkyňa FS Patrícia Macíková.Prílohou vyhlásenia je aj potvrdenie o zaplatení dane, ktoré zamestnancovi na jeho žiadosť vystaví zamestnávateľ.Ak je daňovníkom fyzická osoba, môže poukázať podiel zaplatenej dane vo výške 2 % alebo 3 % len jednému prijímateľovi, pričom podiel zaplatenej dane je najmenej 3 eurá.pripomenula Macíková.Ak je vyhlásenie na poukázanie podielu zaplatenej dane chybné, správca dane podľa nej vyzve daňovníka na jeho opravu v určenej lehote. Ak daňovník chybu neodstráni, podiel zaplatenej dane nebude správcom dane poukázaný. Ak vyhlásenie obsahuje nesprávne údaje o prijímateľovi, nárok na poukázanie podielu dane zanikne automaticky. V tomto prípade správca dane výzvu na opravu neposiela.Fyzická aj právnická osoba, ktorá poukazuje podiel zaplatenej dane, môže vo vyhlásení vyjadriť súhlas, na základe ktorého oznámi správca dane prijímateľovi označenie daňovníka, a to meno, priezvisko a trvalý pobyt, prípadne názov, sídlo a právnu formu. Súhlas s odoslaním údajov vyjadrí daňovník označením zaškrtávacieho poľa vo vyhlásení.Zoznam prijímateľov podielu zaplatenej dane je uvedený na internetovej stránke www.notar.sk.