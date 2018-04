Zamestnanci môžu darovať podiel zo zaplatenej dane

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 13. apríla (TASR) - Zamestnancom zostávajú posledné týždne na darovanie 2 % alebo 3 % zo zaplatených daní. Darovať ich môžu občianskym združeniam, neziskovým organizáciám alebo nadáciám. Týka sa to zamestnancov, ktorí nepodávali daňové priznanie k dani z príjmu, ale zamestnávateľ im vykonal ročné zúčtovanie dane. Darovať percentá zo svojich zaplatených daní môžu do 30. apríla 2018.Daňovník, zamestnanec, ktorému zamestnávateľ vykonal ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za rok 2017, predkladá Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov za zdaňovacie obdobie, za ktoré sa daň platí, na osobitnom tlačive v lehote do 30.4.2018. Vzor vyhlásenia za zdaňovacie obdobie roka 2017 je uverejnený na webovom sídle finančnej správy aj v časti vzory tlačív.informovala TASR Ivana Skokanová, hovorkyňa finančnej správy.Ak je daňovníkom fyzická osoba, môže poukázať podiel zaplatenej dane vo výške 2 %, resp. 3 % len jednému prijímateľovi, pričom podiel zaplatenej dane je najmenej 3 eurá.Ak je vyhlásenie na poukázanie podielu zaplatenej dane chybné alebo nesprávne vyplnené, správca dane vyzve daňovníka na jeho opravu v určenej lehote. Ak daňovník v určenej lehote chybu neodstráni, podiel zaplatenej dane nebude správcom dane poukázaný jeho prijímateľovi. Ak vyhlásenie obsahuje nesprávne údaje o prijímateľovi, nárok na poukázanie podielu zaplatenej dane zanikne automaticky. V tomto prípade správca dane výzvu na opravu nesprávnych údajov nezasiela.