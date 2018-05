Zamestnanci nestrážia svoje heslá dostatočne Foto: Thycotic Foto: Thycotic

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 23. mája (OTS) - Objednávkový systém, email, firemný internetbanking či databáza zákazníkov. Zamestnanci majú prístup do mnohých pracovných aplikácií s citlivými údajmi. A časť z nich nestráži heslá dostatočne. Podľa prieskumu si viac ako štvrtina heslá niekam zaznamenáva, čo pre firmu predstavuje veľkú hrozbu.“ prirovnáva odborník na kybernetickú bezpečnosť spoločnosti ALEF Distribution SK. Najčastejšie si zamestnanci píšu heslá do diára, na osobitný papierik, či do mobilu.Na trhu je však dnes dostupný softvér Secret Server od firmy Thycotic, ktorý si všetky heslá „pamätá“ namiesto zamestnancov. Tým už bude stačiť iba jediné heslo, ktoré im automaticky odomkne všetky aplikácie a súbory povolené pre ich pracovné zaradenie. Softvér zároveň pravidelne mení heslá do jednotlivých aplikácií, pričom zamestnanec o tom ani nevie.“ opisuje efekt softvéru spoločnosť Soitron na Slovensku.Secret Server nainštalujete už aj do jednej hodiny. „,“ ozrejmuje Kis. Softvér odhalí pripojené zariadenia aj mimo domény. Na zariadeniach pomocou privilegovaného prístupu zistí všetky lokálne účty a prístupy. Softvér slúži na auditovanú správu hesiel pre IT adminov a manažmentu poskytuje report všetkých prístupov k aplikáciám a súborom. V prípade, že dôjde k úniku dát, môže firma vďaka tomu veľmi jednoducho zistiť, ktorý prístup bol zneužitý.