Zamestnanci štátnej správy sa učili spisovne komunikovať

Bratislava 14. apríla (TASR) – Používanie spisovnej slovenčiny vo verejnom styku a celkovú jazykovú kultúru si od 1. januára 2016 do 30. septembra 2017 zlepšovalo 1994 zamestnancov ústredných orgánov štátnej správy (ÚOŠS). Vyplýva to zo štvrtej správy o stave používania slovenského jazyka na území Slovenskej republiky, ktorú tento týždeň schválila vláda.Ústredné orgány štátnej správy pripravili pre svojich zamestnancov v sledovanom období 94 vzdelávacích aktivít.uvádza sa v materiáli, ktorý na rokovanie predložila ministerka kultúry SR Ľubica Laššáková.Dokument takisto precizuje, že medzi najaktívnejšie ÚOŠS patrilo Ministerstvo dopravy a výstavby (MDV) SR, ktoré poskytlo 11 školení z jazykovej kultúry 217 zamestnancom a Ministerstvo obrany (MO) SR, ktorého 285 zamestnanci absolvovali 10 školení. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR zabezpečilo v období od začiatku roka 2016 do konca septembra 2017 celkovo 11 školení, na ktorých si svoju jazykovú kultúru zlepšovalo 171 zamestnancov. Istejší v používaní spisovného jazyka by mali byť aj 162 pracovníci Ministerstva vnútra (MV) SR prostredníctvom štyroch školení, ktoré pre nich rezort zabezpečil.Správu o stave používania slovenského jazyka na území Slovenskej republiky predkladá na rokovanie vlády v dvojročných intervaloch Ministerstvo kultúry SR. Zistenia, ktoré prináša aktuálny dokument, vychádzajú z obdobia od 1. októbra 2015 do 30. septembra 2017.