Zamestnanci zo zahraničia sú pre pracovný trh prínosom, no i problémom

Trnava 13. mája (TASR) – Príchod pracovníkov zo zahraničia do Trnavy a okolia priniesol so sebou nielen pozitíva pre pracovný trh, ale aj iné skúsenosti pre obce, v ktorých sa títo ľudia dočasne ubytovávajú. V súčasnosti takúto pracovnú silu využíva hlavne trnavská automobilka PSA Groupe Slovakia a galantský závod Samsung. Aktuálne ide najmä o pracovníkov zo Srbska, ktorí prichádzajú na Slovensko cez pracovné agentúry.Títo zamestnanci sú ubytovaní napríklad v Trnave, ale tiež v obci Zavar v blízkosti automobilky, či donedávna aj v Bielom Kostole. Ide zväčša o jednotlivcov, ktorí po príchode z pracovnej zmeny zostávajú na ubytovni, v kolektíve súkmeňovcov. To vytvára živnú pôdu pre konflikty, ktoré dosť často musí riešiť polícia.uviedla pre TASR krajská policajná hovorkyňa v Trnave Martina Kredatusová.Polícia rieši tiež krádeže na úrovni priestupkov, ktorých sa dopúšťajú v rôznych nákupných centrách.dodala Kredatusová.V Zavare postavili pre zamestnancov automobilky štvrť s bytovými domami Poronda. Je v nej, ako TASR informoval starosta obce Rudolf Baroš vyše 400 bytov, z nich časť je využívaná ako ubytovňa.povedal Baroš s tým, že na rozdiel od priemernej mzdy, ktorú závod deklaruje, hovorili výplatné pásky niečo iné. A v tom je podľa neho pes zakopaný.dodal Baroš.uviedla Kredatusová.Starosta však musel v súvislosti s príchodom zahraničných zamestnancov riešiť aj iné problémy. „Napríklad nám doslova obsadzovali nášho lekára, hoci závod má svojho, pomohla až intervencia. Iným problémom je dovoz do zamestnania.dodal Baroš.Keďže je automobilka od Zavara zhruba dva kilometre, mnohí chodia do práce peši.konštatoval starosta Zavara. Kontakty s vedením firmy označil ako minimálne.konštatoval Baroš. Mimo Porondy incidenty podľa neho nevznikajú.Pred časom mal problém v súvislosti s ubytovanými cudzincami aj Biely Kostol. V lokalite Parnas sú vilové domy s 250 bytmi, ktoré boli pôvodne postavené pre stredný manažment vo vtedy etablujúcom sa PSA Peugeot Citroën, zmenili sa však čiastočne na ubytovňu.povedal starosta Pavol Kováč pre TASR. Obec mala dohodu s políciou, aby tam vysielala hliadky častejšie. Ale situácia sa zmenila, nový majiteľ domov byty predáva a sezónni pracovníci z Bieleho Kostola odišli.Ich príchod ale "hrozí" neďalekým Voderadom. Trnavský samosprávny kraj dal tamojší roky nevyužívaný študentský domov do prenájmu súkromnej spoločnosti, ktorá v ňom plánuje údajne ubytovať zahraničných pracovníkov. Obec sa búri, starosta Pavol Augustín poukazuje, že Voderady s 1600 obyvateľmi nie sú pripravené svojou infraštruktúrou na 400 takýchto ľudí a boja sa aj konfliktných situácií. Petícia proti tomuto zámeru má už podľa jeho slov vyše 700 podpisov, chcú ju odovzdať spolu s listom na najbližšom zasadnutí krajských poslancov.