Zamestnancov nemocnice potrestali po nahliadnutí do osobných záznamov speváka Eda Sheerana

BRATISLAVA 19. mája (WebNoviny.sk) - Vedenie nemocnice v anglickom Ipswichi potrestalo dvoch zamestnancov, ktorí bez odôvodnenia nahliadli do osobných záznamov anglického speváka a hudobníka Eda Sheerana. Informuje o tom portál BBC s tým, že jeden z nich dostal písomné upozornenie a druhého prepustili.Dvadsaťsedemročný rodák z Halifaxu sa do opatery zdravotníckeho zariadenia dostal v októbri po nehode na bicykli. Hudobník si vtedy poranil pravé zápästie a ľavé predlaktie a následne musel zrušiť niekoľko ázijských koncertov.Nemocnica nezverejnila podrobnosti o incidente, no uviedla, že obaja zamestnanci nahliadli do "informácií o pacientovi bez legitímneho alebo klinického dôvodu". Vedenie zariadenia už dávnejšie informovalo, že preveruje starostlivosť o prominentných pacientov. Zaujímali sa pritom okrem iného o dodržiavanie dôvernosti a tiež súkromia pacientov a ich najbližších.Edward Christopher Sheeran debutoval v roku 2011 albumom +, po ktorom nasledovali štúdiovky x (2014) a ÷ (2017). So všetkými troma nahrávkami dobyl UK Chart, pričom s druhou a treťou sa dostal na vrchol aj v americkom rebríčku Billboard 200. Na konte má napríklad štyri Grammy, päť BRIT Awards či dve Ivor Novello Awards.Informácie pochádzajú z webstránky www.bbc.com a archívu agentúry SITA.