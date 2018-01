Zamestnanosť v Nemecku vzrástla v roku 2017 na nový rekord

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Wiesbaden 2. januára (TASR) - Zamestnanosť v Nemecku vzrástla v minulom roku na nový rekord, pričom rast v porovnaní s predchádzajúcim rokom bol najvyšší za 10 rokov. Ukázali to v utorok zverejnené predbežné odhady nemeckého štatistického úradu Destatis.Ako úrad informoval, počet zamestnaných v Nemecku dosiahol v minulom roku v priemere 44,3 milióna, čo v porovnaní s rokom 2016 predstavuje rast o 1,5 %. Zverejnené údaje predstavujú najvyššiu zamestnanosť v Nemecku od zjednotenia krajiny v roku 1990.Zároveň je to najvýraznejší rast počtu zamestnaných od roku 2007. V danom roku sa počet zamestnaných zvýšil o 1,7 %.Priemerný počet nezamestnaných klesol v minulom roku pod 1,7 milióna. Miera nezamestnanosti tak podľa predbežných odhadov štatistického úradu dosiahla 3,7 % oproti 3,9 % v roku 2016. To je najnižšia úroveň miery nezamestnanosti od zjednotenia Nemecka.