Zamestnávanie cudzincov má špecifiká, firmy v SR by ich mali zohľadniť

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 14. mája (TASR) - Jazyková bariéra, odlišné nároky na frekvenciu vyplácania mzdy či turnusová práca patria medzi špecifiká zamestnávania pracovníkov zo zahraničia. Slovenské firmy by ich mali zohľadniť aj v prípade Rumunov a Bulharov, ktorých môžu vďaka členstvu ich krajín v EÚ zamestnať takmer bez administratívnych prekážok. Vyplýva to z informácií, ktoré TASR poskytla manažérka personálnej agentúry Wincott People Jana Mesárová.Problémom býva najmä jazyk, špeciálne v prípade pracovníkov vo výrobe.hovorí Mesárová. Dodala, že spoliehanie sa na strojové tlmočenie cez smartfón často vedie k nedorozumeniam a následným problémom.Seriózne personálne agentúry podľa nej už pred príchodom pracovníka zabezpečia dvojjazyčné dokumenty, ubytovanie, vstupnú zdravotnú prehliadku a tlmočníka. Užitočná je aj informačná brožúrka, obsahujúca štandardné maloobchodné ceny potravín, adresár dôležitých inštitúcií, zoznam lekárov v okolí či cestovné poriadky hromadnej dopravy.Štandardom by mala byť doprava pracovníkov z ubytovne do fabriky a naopak.povedala manažérka Wincott People.Pripomenula, že so špecifikami treba rátať aj pri odmeňovaní. Rumunskí zamestnanci sú zvyknutí dostávať výplatu častejšie ako raz za mesiac a firma by preto mala zabezpečiť vyplácanie raz za týždeň alebo za 14 dní. Nezriedka pracovníkom z cudziny dôjdu peniaze po príchode na Slovensko ešte pred prvou výplatou. Zamestnávateľ preto musí počítať s vyplatením zálohy. Inak hrozí, že zamestnanec odíde niekam, kde mu ponúknu peniaze okamžite a neváha vymeniť zamestnávateľa aj ihneď.Mesárová upozorňuje aj na fakt, že Rumuni a Bulhari nepracujú na jednom mieste dlhodobo a takmer vždy chodia na Slovensko v rámci turnusov. Obvykle sa po troch mesiacoch vracajú domov na mesiac a dlhšie. Pri ďalšom turnuse si už môžu vybrať úplne iné miesto. Ak však zamestnávateľ prácu so zahraničnými pracovníkmi zvládne, nemusí sa obávať žiadnych zásadných problémov.uzavrela Mesárová.