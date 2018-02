Zamestnávateľa treba požiadať o ročné zúčtovanie dane do 15. februára

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Radovan Stoklasa Foto: TASR - Radovan Stoklasa

Bratislava 2. februára (TASR) - Zamestnanec, ktorý mal v roku 2017 zdaniteľné príjmy len zo závislej činnosti, môže najneskôr do 15. februára 2018 písomne požiadať zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti. Nebude tak potom musieť sám podať daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby typu A v termíne do 3. apríla 2018, ak jeho zdaniteľné príjmy za rok 2017 presiahli sumu 1901,67 eura. Informovala o tom hovorkyňa Finančného riaditeľstva (FR) SR Ivana Skokanová.Zdôraznila, že zamestnancom, ktorí mali v roku 2017 len príjem zo závislej činnosti, teda zo zamestnania alebo z dohody a nemajú povinnosť podať daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby, pretože nemali žiadny iný zdaniteľný príjem (napríklad z prenájmu bytu, výhry alebo podnikania), môže zamestnávateľ vykonať ročné zúčtovanie. Musia o to ale v stanovenej lehote požiadať na predpísanom tlačive.Ak mal zamestnanec viac zamestnávateľov, zúčtovanie robí posledný zamestnávateľ, u ktorého si zamestnanec uplatňoval nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka a daňový bonus. Do úhrnu príjmov započíta aj sumy z potvrdení o príjmoch od všetkých ostatných zamestnávateľov, ktoré mu musí zamestnanec do 15. februára 2018 dodať.Podčiarkla, že ak zamestnanec požiadal zamestnávateľa, ktorý je platiteľom dane, o vykonanie ročného zúčtovania, ale nepredložil v ustanovenom termíne potrebné doklady na vykonanie ročného zúčtovania, je povinný podať daňové priznanie podľa zákona o dani z príjmov, a to za predpokladu, že za zdaňovacie obdobie 2017 dosiahol zdaniteľné príjmy presahujúce 1901,67 eura.doplnila Skokanová. Ak mal zamestnanec viac zamestnávateľov, predloží potvrdenia o príjmoch od všetkých ostatných zamestnávateľov spoločne so žiadosťou.Ročné zúčtovanie a výpočet dane za rok 2017 vykoná podľa hovorkyne FR SR zamestnávateľ najneskôr do 31. marca 2018. Ak zamestnanec nepožiada zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania, zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane, je povinný za obdobie, za ktoré zamestnancovi vyplácal zdaniteľný príjem zo závislej činnosti, vystaviť a doručiť v zákonom stanovenej lehote potvrdenie o zdaniteľných príjmoch fyzickej osoby zo závislej činnosti a ďalších údajoch podľa zákona o dani z príjmov. Termín na doručenie potvrdenia zamestnancovi je do 12. marca 2018.Dodala, že zamestnanci, ktorí majú záujem poukázať podiel zaplatenej dane do výšky 2 %, prípadne 3 % nimi určenému prijímateľovi, môžu prostredníctvom žiadosti o vykonanie ročného zúčtovania požiadať zamestnávateľa o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti na účely vyhlásenia o poukázaní sumy do výšky 2 % alebo 3 % zaplatenej dane fyzickej osoby. Toto potvrdenie je totiž povinnou prílohou vyhlásenia.