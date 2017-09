Zamestnávatelia navyšujú mzdy, investujú do lojality svojich ľudí

Ilustračná snímka Foto: NAY a. s. Foto: NAY a. s.

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 6. septembra (TASR) - Nízka miera nezamestnanosti na Slovensku núti zamestnávateľov nielen prehodnocovať ponuku nefinančných benefitov, ale aj navyšovať mzdy. Vyplynulo to z prieskumu, ktorý dnes v Bratislave prezentovala personálna agentúra Grafton Slovakia. Porovnáva pritom finančné ohodnotenie 230 pracovných pozícií v 7 kľúčových segmentoch v rámci všetkých 8 krajov SR.vysvetlil country manažér Grafton Slovakia Miroslav Garaj.Podľa jeho slov firmy aktualizujú ponuku benefitov, aby boli pre zamestnancov atraktívnejšie, napríklad zvyšujú príspevok na dôchodkové či životné pripoistenie, predlžujú dovolenky, zavádzajú plne hradený príspevok na stravovanie, alebo sa podieľajú na nákladoch na dopravu do zamestnania až do výšky sto percent.Novinkou sú benefity, ktoré pomôžu zosúladiť pracovný a súkromný život zamestnancov. Mnoho zamestnávateľov, predovšetkým z oblasti IT, podnikových služieb a výroby, začína investovať do moderného pracovného prostredia, ktoré ponúka aj relaxačné zóny, možností športového či spoločenského vyžitia. Rozmáhajú sa aj benefity, ktoré majú za cieľ uľahčiť zosúladenie pracovného a súkromného života.V dôsledku nedostatku kvalifikovaných kandidátov spoločnosti zamestnávajú aj krátkodobých zamestnancov. Situácia na pracovnom trhu praje absolventom vysokých škôl. Až 90 % zamestnávateľov požaduje vysokoškolské vzdelanie aj na juniorské pracovné pozície. Platí však, že kandidáti bez znalosti minimálne jedného svetového jazyka majú na trhu práce problém uplatniť sa. Taktiež sa zvyšuje záujem o nábor zamestnancov zo zahraničia. Nie sú to len spoločnosti z radov centier zdieľaných služieb alebo IT, ale aj výroby či zdravotnej oblasti.