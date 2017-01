Zamestnávatelia o zatvorení obchodov cez sviatky: Treba menej sviatkov

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 10. januára (TASR) - Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení (AZZZ) SR navrhuje vykompenzovať plánované zatvorenie obchodov počas štátnych sviatkov a dní pracovného pokoja znížením počtu sviatkov o jeden až dva dni.uviedla hovorkyňa asociácie Miriam Špániková.Je to podľa jej slov druh benefitu, ktorý zamestnanci nepochybne vítajú, ale jeho dopady sa negatívne odrážajú v hospodárskych ukazovateľoch.doplnila. Priemerný počet štátnych sviatkov spomedzi členských krajín EÚ je 12 dní, Slovensko ich má 15. Optimálny počet sviatkov by preto mohol byť podľa asociácie približne na úrovni európskeho priemeru.doplnila hovorkyňa.AZZZ SR sa zúčastnila na pondelkovom (9. 1.) rokovaní tripartity, kde predstavitelia vlády, odborov a zamestnávateľov odsúhlasili návrh na zatvorenie obchodov počas všetkých štátnych sviatkov a dní pracovného pokoja, teda celkovo 15,5 dňa do roka, v súčasnosti sú obchody zatvorené 3,5 dňa do roka.So zámerom prišli koaliční poslanci Ján Podmanický a Marián Kéry (obaja Smer-SD). Zmeny by sa nemali dotknúť živnostníkov, čerpacích staníc či hotelov. Novela by mala byť predložená na februárovú schôdzu parlamentu a jej platnosť sa navrhuje od 1. mája tohto roka. Ak sviatok pripadne na nedeľu, tak sa bude aj na tento deň vzťahovať obmedzenie.Podľa Konfederácie odborových zväzov (KOZ) SR je účelom zatvorenia obchodov počas sviatkov najmä zosúladenie pracovného a rodinného života zamestnancov v obchode.uviedla v dnešnom stanovisku KOZ SR. Voľný čas zamestnanca by nemal byť podľa odborov závislý iba na potrebách trhu, ale je potrebné brať ohľad aj na zdravie a psychickú pohodu zamestnancov a ich potreby.dodala KOZ SR. Zamestnanci by tiež podľa odborov mali zarobiť toľko, aby pokryli svoje základné potreby a neboli nútení riešiť svoj rodinný rozpočet príplatkami za prácu vo sviatok.