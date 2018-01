Zamestnávatelia podporujú zvýšenie príplatkov štátnych zamestnancov

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 25. januára (TASR) – Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení (AZZZ) SR víta, že sa majú zaviesť vyššie príplatky aj pre zamestnancov štátnej a verejnej správy za prácu v noci, cez víkend a počas sviatku. Tieto zmeny k novele Zákonníka práce navrhuje poslanec Smeru-SD Erik Tomáš, ktorý plánuje predložiť pozmeňujúci návrh.Asociácia je presvedčená, že zákonom ukladané povinnosti by mali platiť pre všetkých zamestnávateľov rovnako, bez ohľadu na to, či pôsobia v súkromnom sektore alebo v štátnej a verejnej sfére.uviedla v stanovisku pre médiá hovorkyňa AZZZ SR Miriam Špániková.Štátna a verejná správa podľa asociácie vyberá prostredníctvom daní dostatok finančných prostriedkov, aby aj svojim zamestnancom dokázala poskytnúť avizované zvýšenie.doplnila Špániková.Zároveň zástupcovia zamestnávateľov uviedli, že dlhodobo poukazujú na to, že akékoľvek regulácie a nariadenia zo strany štátu, ktoré zvýhodňujú len určitú skupinu zamestnávateľov, v tomto prípade aj zamestnancov, nepôsobia spravodlivo a deformujú podnikateľské prostredie.