Zamestnávatelia sú znepokojení daňou z poistenia

Bratislava 4. apríla (TASR) - Zamestnávatelia združení v Republikovej únii zamestnávateľov (RÚZ) a Asociácii zamestnávateľských zväzov a združení (AZZZ) vyslovujú hlboké znepokojenie so zavádzaním novej dane z poistenia. Žiadajú preto zastavenie legislatívneho procesu k tomuto návrhu, ktorý by sa mal prerokúvať už na najbližšej schôdzi parlamentu. Podľa Ministerstva financií (MF) SR sa však zamestnávatelia nechali vtiahnuť do hry poisťovní a podporujú ich tlak na verejnosť, ktorý rezort vníma ako absolútne neoprávnený.tvrdia RÚZ a AZZZ v spoločnom stanovisku. Zvýšením poistného z titulu novej 8-% dane podľa nich vzrastú náklady všetkým podnikateľom, čo bude musieť byť nevyhnutne premietnuté do cien tovarov a služieb.očakávajú zamestnávatelia.Podnikatelia majú výhrady aj voči procesu prípravy tohto návrhu a konzultáciám so subjektmi, ktorých sa daň priamo dotýka. Predkladateľ podľa nich zavedenie novej dane nepodložil korektnou a detailnou analýzou vplyvov.tvrdia zamestnávateľského združenia.Rezort financií s ich tvrdeniami nesúhlasí.konštatuje v reakcii.To isté, čo platí pre všetkých klientov poisťovní, platí podľa MF aj pre podnikateľov. Ani v tomto prípade nemajú poisťovne dôvod, aby zvyšovali ceny.pýta sa ministerstvo.dodáva rezort financií. Klienti poisťovní by sa podľa ministerstva mali zamyslieť, či nie je ten správny čas nájsť si poisťovňu, ktorá im poskytne najlepšie a najvýhodnejšie podmienky na trhu.