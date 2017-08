Zamestnávatelia varujú pred skokovým nárastom minimálnej mzdy

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 9. augusta (TASR) – Zamestnávatelia varujú, že historicky najvyšší nárast minimálnej mzdy môže byť pre niektoré firmy likvidačný a ľudia môžu prísť o prácu. Keďže sociálni partneri sa nedohodli, rezort práce navrhuje jej zvýšenie na budúci rok o 10,34 %, zo súčasných 435 na 480 eur. Odborári to, naopak, vítajú.To, že sa ekonomike darí, neznamená, že sa darí aj všetkým firmám, upozorňuje Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení (AZZZ) SR.uviedla pre TASR jej hovorkyňa Miriam Špániková.Problémy to podľa nej môže spôsobiť napríklad v službách, ako je textil, kde spoločnosti zápasia s konkurenčným lacnejším čínskym textilom.dodala Špániková.Republiková únia zamestnávateľov (RÚZ) vysvetľuje svoju neúčasť na tohtoročných rokovaniach s odbormi viacerými dôvodmi. Jej tajomník Martin Hošták poukázal na to, že za uplynulých 10 rokov sa dohodu so sociálnymi partnermi dosiahnuť nepodarilo a o výške minimálnej mzdy tak vždy rozhodla vláda. Premiér Robert Fico (Smer-SD) o nej navyše hovoril už na prvomájových tribúnach.priblížil Hošták.K návrhu ministerstva práce, o ktorom by mala o pár dní rokovať tripartita, sa RÚZ zatiaľ nevyjadruje. Plánuje otvoriť odbornú diskusiu o zavedení zákonom stanoveného pevného mechanizmu valorizácie minimálnej mzdy. Ten by sa uplatňoval automaticky, ak by nedošlo k dohode medzi zástupcami zamestnancov a zamestnávateľov.Konfederácia odborových zväzov (KOZ) SR návrh rezortu práce oceňuje.zhodnotila jej hovorkyňa Martina Nemethová.Pripomenula, že zvyšovanie mzdovej úrovne má pozitívny dosah na životnú úroveň obyvateľstva, motivuje ľudí zamestnať sa a odráža sa aj vo zvýšenom výkone ekonomiky.opísala.Nemethová dodala, že zvyšovaním minimálnej mzdy sa znižuje závislosť od sociálneho systému, rovnako aj miera vyplácania časti mzdy „na ruku“ a pozitívny vplyv sa odrazí aj v postproduktívnom veku prostredníctvom vyšších dôchodkov.KOZ podľa hovorkyne zotrváva na svojom návrhu na zvýšenie minimálnej mzdy na 492 eur s tým, že to zabezpečí dostatočné priblíženie sa odporúčaniu Európskeho výboru sociálnych práv, aby minimálna mzda dosahovala aspoň 60 % priemernej mzdy.