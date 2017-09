Zamestnávatelia vo svete hlásia prijímanie nových ľudí

Ilustračné foto Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 17. septembra (TASR) - Zamestnávatelia vo svete sú optimistickí. Vo štvrtom štvrťroku tohto roka plánujú naberať nových zamestnancov firmy vo viacerých krajinách. Ukázal to aktuálny index trhu práce spoločnosti Manpower, podľa ktorého zamestnávatelia v 42 zo 43 krajín hlásia pozitívne náborové plány. Utlmený trh práce hlásia iba Švajčiari.V regióne Európa, Stredný východ a Afrika, do ktorého patrí aj Slovensko, hlási najoptimistickejšie náborové plány Maďarsko. Z hľadiska odvetví by mali najviac ľudí naberať firmy zo spracovateľského priemyslu.uviedla spoločnosť.Náborové prostredie zostáva relatívne stabilné v Spojenom kráľovstve, a to aj napriek rokovaniam o brexite. Náborové aktivity sú pozitívne aj vo Francúzsku či v Nemecku. Situácia sa obracia k lepšiemu aj v Taliansku, kde po troch štvrťrokoch s negatívnou predpoveďou sú pre 4. štvrťrok náborové plány pozitívne.Index zosilnel aj v Rakúsku, kde plánujú naberať nových ľudí najmä firmy z oblasti dopravy a skladovania, ako aj spracovateľského priemyslu. Stabilné náborové plány v týchto sektoroch očakávajú aj poľskí zamestnávatelia.ukázal index.Celkovo v tomto regióne hlási nárast počtu pracovných síl 24 z 35 krajín. V porovnaní s predchádzajúcim obdobím sa index zlepšil v 13, klesol v 9 a zostal nezmenený v troch. Na Slovensku hlási nárast počtu zamestnancov 11 % zamestnávateľov, 4 % predpokladajú ich zníženie a 84 % zamestnávateľov nepredpokladá žiadne zmeny.