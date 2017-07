Zamestnávateľom by sa mali znížiť náklady pri zdravotnej službe

Na snímke minister zdravotníctva Tomáš Drucker. Foto: TASR/Michal Svítok Foto: TASR/Michal Svítok

Bratislava 24. júla (TASR) – Zamestnávateľom by sa mali znížiť finančné náklady pri zabezpečovaní pracovnej zdravotnej služby. Po novom by ju pre väčšinu zamestnancov nemuseli zaobstarať trvalým zmluvným vzťahom tak ako doteraz, vyplýva z novely zákona o ochrane a podpore verejného zdravia, ktorú dnes schválila vláda SR. Ide o jedno z 34 opatrení, ktoré majú na Slovensku zjednodušiť podnikanie.Povinnosť zabezpečiť zdravotnú pracovnú službu majú v súčasnosti zamestnávatelia bez ohľadu na kategóriu rizikovosti práce ich pracovníkov. Tie sú štyri. Zmeny žiadali zamestnávatelia a podnikatelia. "uviedol po rokovaní vlády minister zdravotníctva Tomáš Drucker (nominant Smeru-SD).Posúdiť zdravotné riziko budú musieť zamestnávatelia pri pracovníkoch zaradených do druhej kategórie najmenej raz za 18 mesiacov, tretej alebo štvrtej kategórie najmenej raz za rok. Zdravotné riziko sa v prípade prvej kategórie bude na pracovisku posudzovať jednorazovo a pri zmenách v pracovných rizikách - netýka sa to zamestnávateľov, ktorí majú posúdené zdravotné riziko pred účinnosťou návrhu tohto zákona.Zmeny, ktoré sa dotknú prvej a druhej kategórie, sa týkajú 90 až 95 percent všetkých zamestnancov, priblížil Drucker. Očakáva preto, že zamestnávateľom sa výrazne. Verí však, že sa zároveň podarí udržať kvalita požiadaviek na kontrolu podmienok.doplnil Drucker. Prioritou kontroly orgánov sa majú stať nie zmluvy zamestnávateľov s pracovnou zdravotnou službou, ale posudky o riziku.Novela zákona takisto ruší vykonávanie činnosti pracovnej zdravotnej služby bezpečnostným technikom, autorizovaným bezpečnostným technikom alebo bezpečnostnotechnickou službou pre zamestnancov, ktorí vykonávajú práce zaradené do prvej alebo druhej kategórie.píše sa v materiáli.Novela zákona, ktorú ešte musí prerokovať parlament, by mala vstúpiť do účinnosti v decembri tohto roka.