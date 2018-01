ZAMKOL SA V AUTE A NECHCEL VYJSŤ: U 68-ročného muža našli heroín

Ilustračné foto Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Sereď/Trnava 23. januára (TASR) – Najskôr so psom, ktorý zaútočil a musel byť zneškodnený, a potom so 68-ročným mužom, ktorý sa zamkol v aute zápasili galantskí policajti, keď prišli do Serede vykonať v uplynulú nedeľu domové prehliadky na dvoch miestach. Informovala o tom v utorok krajská policajná hovorkyňa v Trnave Martina Kredatusová.uviedla hovorkyňa. Následne museli policajti podľa jej slov zakročiť aj voči podozrivému mužovi, ktorý sa snažil uniknúť na aute Audi A3.uviedla Kredatusová.Následne našli u 68-ročného muža zo Serede 180 gramov podozrivého prášku. Počas domových prehliadok a prehliadky vozidla boli nájdené ďalšie veci súvisiace s drogovou trestnou činnosťou. "dodala hovorkyňa. Polícia na mieste zadržala ešte ďalších troch mužov zo Serede vo veku 47, 53 a 56 rokov.Po vykonaní potrebných procesných úkonov a zhromaždení dôkazov vyšetrovateľ odboru kriminálnej polície Krajského riaditeľstva Policajného zboru SR v Trnave obvinil všetkých štyroch zadržaných z obzvlášť závažného zločinu nedovolenej výroby omamných a psychotropných látok, jedov alebo prekurzorov, ich držania a obchodovania s nimi. Zároveň spracoval podnet na ich väzobné stíhanie. Vzhľadom na trestnú minulosť hrozí obvineným odňatie slobody na desať až pätnásť rokov.