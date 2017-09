Zámok Vígľaš a kongresový hotel oslavujú tretie narodeniny

Zámok Vígľaš Foto: FB Foto: FB

Vígľaš 17. septembra (TASR) - Na Zámku Vígľaš sa počas tohto víkendu konajú oslavy tretích narodenín tejto obnovenej historickej pamiatky a otvorenia kongresového hotela. Slávnostný Grang Opening v sobotu predstavil Moniku Olšovskú s dog dancing show, Dreamdancers s ohňovou show či hlavnú hviezdu programu - Zuzanu Smatanovú s kapelou. Večer nechýbal ohňostroj a slávnostné krájanie narodeninovej torty. TASR o tom informovala marketingová manažérka hotela Katarína Kohár Lenhardtová.Rozsiahla rekonštrukcia zámku bola ukončená v septembri 2013 a začiatkom septembra 2014 bol slávnostne otvorený aj kongresový hotel.Zámocký hotel každoročne pripravuje pre obyvateľov regiónu a svojich hostí niekoľko väčších podujatí, najmä počas letnej sezóny. Patria medzi ne napríklad Žigmundove slávnosti či The Grand Retro Show. Obľúbené sídlo uhorských kráľov si môže navyše každý pozrieť so sprievodom a odborným výkladom v určených časoch. Návštevníci môžu vidieť aj zbierku zbraní v rytierskych sálach a na chodbách či obchod so suvenírmi spolu s výstavou fotografií z rekonštrukcie na vstupnom nádvorí.Rekonštrukcia priniesla návštevníkom zámku návrat do obdobia gotiky, renesancie i baroka a je aristokratickým skvostom nielen podpolianskeho regiónu, ale celého Slovenska. Jedinečný je zariadením izieb v stredovekom štýle, skvostom je aj Veľká kongresová sála kráľa Žigmunda vytesaná do skaly a menšia sála kráľa Mateja Korvína, Biely a Červený salónik, či Malá a Veľká rytierska sála s kaplnkou.