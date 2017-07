Zanedbaný Margitin park v Brezne chcú revitalizovať z eurofondov

Ilustračné foto Foto: TASR/Branislav Račko Foto: TASR/Branislav Račko

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Brezno 28. júla (TASR) – Zanedbaný Margitin park v Brezne, ktorý tvorí jeden z najstarších vnútroblokov medzi panelákmi, chce metropola Horehronia revitalizovať. Mesto sa zapojilo do výzvy Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu a podalo žiadosť o nenávratný finančný príspevok na obnovu parku. Informoval o tom dnes brezniansky magistrát.Margitin park sa nachádza medzi hlavným cestným ťahom I/66 a bytovým domom na Krčulovej ulici. Viac ako 12.000 štvorcových metrov verejného priestranstva neprešlo od svojho vzniku v 60. rokoch 20. storočia komplexnou regeneráciou ani výraznejšou úpravou. Nespevnené chodníky či zničené lavičky, ktoré okupujú neprispôsobiví občania, skôr odrádzajú, než lákajú na prechádzku v ňom.uviedla projektová manažérka Mestského úradu v Brezne Milada Medveďová.Ak mesto so žiadosťou uspeje, v Margitinom parku by už v priebehu budúceho roka mohlo dôjsť k úprave terénu a drevín, výsadbe novej zelene, záhonov, a tiež k vybudovaniu vodnej plochy s tryskami slúžiacej na zvýšenie vlhkosti a zadržanie vody v priestore.dodala Medveďová.Cieľom breznianskeho magistrátu je zlepšenie environmentálnych aspektov a životného prostredia aj v iných častiach mesta.