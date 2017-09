Zaobchádzanie s veterinárnymi prípravkami upraví zákon

Ilustračné foto Foto: TASR/Oliver Ondráš Foto: TASR/Oliver Ondráš

Bratislava 20. septembra (TASR)

Bratislava 20. septembra (TASR) - Nový návrh zákona o veterinárnych prípravkoch a veterinárnych technických pomôckach upraví požiadavky na zaobchádzanie s veterinárnymi prípravkami a veterinárnymi technickými pomôckami, podmienky schválenia, respektíve oznámenia ich uvádzania na trh a požiadavky na ich výrobu a ich klinické hodnotenie. Návrh zákona, ktorý by mal byť účinný od 1. marca 2018, dnes schválila vláda.Ako ďalej uviedol predkladateľ Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR v dôvodovej správe, potreba predložiť návrh zákona vyplýva z nevyhnutnosti upraviť požiadavky na veterinárne prípravky a veterinárne technické pomôcky vzhľadom na to, že ide o preventívne liečebno-ochranné prípravky, ktoré sa odlišujú od veterinárnych liekov, ale ktoré sa podporne používajú pri alebo po liečení zvierat.spresnilo MPRV.Podľa agrorezortu ide o rôzne prípravky, ktoré pôsobia na organizmus zvieraťa, pričom môžu podporovať účinky liečby zvierat, môžu pôsobiť regeneračne najmä u starších zvierat, môžu mať účinky na zviera pri zažívacích problémoch, majú účinok vitamínový, minerálny, dezinfekčný, respektíve kozmetický. Prichádzajú tiež priamo do styku či už s kožou zvieraťa, alebo s tráviacim ústrojenstvom a vzhľadom na to je potrebné veterinárne prípravky podrobovať schvaľovaniu a kontrole, aby nedochádzalo k negatívnym dôsledkom na zdravie zvierat a v neposlednom rade, pokiaľ ide o potravinové zvieratá, na zdravie ľudí.podčiarklo MPRV.Do návrhu je podľa ministerstva pôdohospodárstva zaradené aj oznamovanie uvádzania veterinárnych technických pomôcok na trh slúžiacich na identifikáciu spoločenských zvierat a ustanovujú sa aj osobitné povinnosti veterinárneho lekára pri označovaní zvierat.dodal agrorezort.