Zaorálek: ČR podá sťažnosť proti verdiktu v prípade vraždy v Británii

Český minister zahraničných vecí Lubomír Zaorálek Foto: TASR Foto: TASR

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Praha 21. apríla (TASR) - Český minister zahraničných vecí Lubomír Zaorálek dnes oznámil, že Česko nemôže prijať rozsudok oslobodzujúci muža v Británii, ktorý bol obvinený z vraždy českého občana Zdeňka Makara. Zaorálek má v úmysle odporučiť sestre zavraždeného, aby sa obrátila so sťažnosťou na Európsky súd pre ľudské práva (ESĽP) v Štrasburgu. Informovali o tom spravodajský portál Novinky.cz a tlačová agentúra AP.Makar (31) zomrel vlani v septembri po bitke v Londýne so štyrmi Britmi. Jedného z nich, 29-ročného Raymonda S., londýnska porota zložená z laikov v pondelok zbavila obvinenia z vraždy aj zo zabitia. Uznala totiž argument Raymonda S. o sebaobrane.Zaorálek po konzultáciách s britskými prokurátormi dnes vyhlásil, že nemá "" o nesprávnosti verdiktu a že bolo odopreté právo na korektný súdny proces.Minister dodal: "Podľa Zaorálka súčasné dôkazy stačia na uznanie Brita za vinného a verili im aj britskí vyšetrovatelia prípadu. Minister povedal, že samotný útočník sa údajne priznal, že v osudný deň bol pod vplyvom marihuany a Čecha niekoľkokrát udrel do hlavy reťazou od zámku na bicykel, čo potvrdili i svedecké výpovede.Český občan Zdeněk Makar žil dlhodobo v Londýne. Vlani v septembri ho Raymond S. dobil reťazou od bicykla. Čech sa vracal v noci domov, keď sa najprv v nočnom bistre dostal do slovnej potýčky s trojicou mužov. Spor pokračoval na ulici, kde vyvrcholil napadnutím zo strany Raymonda S. Podľa slov svedkov na súde útočník udrel obeť najmenej trikrát a zasiahol jej hlavu. Čech podľa pitvy zomrel v dôsledku silného krvácania, uviedol portál Novinky.cz.