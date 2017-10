ZAORÁLEK: ČSSD predstavuje v dnešnom svete istotu

Predseda Českej strany sociálnodemokratickej (ČSSD) Lubomír Zaorálek Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Praha 20. októbra (TASR) - V prvý deň volieb do Poslaneckej snemovne ČR už hlasovali všetci lídri najväčších politických strán. Posledný odovzdal v piatok svoj hlas volebný líder sociálnych demokratov (ČSSD) Lubomír Zaorálek.Do volebnej miestnosti v Ostrave dorazil s hodinovým oneskorením po termíne, ktorý ohlásil. Meškanie zdôvodnil situáciou na diaľnici D1. ČSSD predstavuje podľa Zaorálka v dnešnom svete istotu, uviedol portál spravodajskej televízie ČT24.Súčasný šéf českej diplomacie by chcel skoncovať s lacnou prácou. "Práve preto, že sa svet tak mení, tak je teraz veľmi dôležité, čo urobíme. Či sa uspokojíme s lacnou prácou, alebo či si nájdeme živobytie v niečom, čo nás bude skutočne do budúcnosti dobre živiť, pretože to bude znamenať nejaké umenie," zhodnotil Zaorálek.Predseda TOP 09 Miroslav Kalousek predpovedal, že súčasné voľby do Snemovne môžu byť prelomové. "Budeme rozhodovať o tom, či zostaneme slobodnými občanmi, ktorí sa môžu spoliehať na férový, moderný a právny štát," povedal Kalousek novinárom po tom, ako odvolil v Bechyni.