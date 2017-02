Zaorálek: EÚ sa zhoduje na spoločnom postoji k dianiu na Ukrajine

Lubomír Zaorálek Foto: TASR Foto: TASR

Brusel 6. februára (TASR) - Ministri zahraničných vecí EÚ majú spoločný postoj k dianiu na Ukrajine. Šéf českej diplomacie Lubomír Zaorálek to uviedol v rámci dnešného zasadnutia Rady EÚ pre zahraničné veci v Bruseli.Zaorálek skonštatoval, že Rada ministrov sa zhodla na tom, že EÚ musí zostať aj naďalej plne angažovaná na Ukrajine a nesmie obmedziť svoju rolu, ktorú tam teraz má. Zdôraznil, že základným "pôdorysom" európskej pozície je rešpektovanie minských dohôd.spresnil Zaorálek, podľa ktorého je EÚ znepokojená najnovšou eskaláciou napätia v Donbase. Dodal, že momentálne je síce situácia pokojnejšia, ale pre EÚ by bolo veľmi zlé, ak by nedošlo k výraznému posunu na oboch stranách a ak by sa napätie ďalej vyhrotilo.Viacerí európski diplomati dnes v Bruseli vyzvali na vyvinutie väčšieho nátlaku na Rusko, aby sa situácia na východe Ukrajiny upokojila. Na to upozornil aj Zaorálek, podľa ktorého by takýto prístup nemala zmeniť ani nová administratíva USA, ktorá chce podľa doterajších náznakov zachovať kontinuitu v americkej politike voči Ukrajine.upozornil šéf českej diplomacie.Zaorálek zároveň pripomenul, že EÚ si zachovala jednotný postoj aj v otázke reforiem na Ukrajine. Ocenil pokrok, ktorý Kyjev urobil pre splnenie podmienok vízovej liberalizácie, a upozornil, že stále sú aj nedostatky v oblasti reforiem, tie však za súčasnej situácie v tomto štáte nie je ľahké vykonávať tak, aby sa dosiahlo udržanie ekonomického vývoja a stability.