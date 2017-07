Zaorálek sa stretol s britským ministrom pre brexit Davidom Davisom

Na snímke minister Spojeného kráľovstva pre odchod Veľkej Británie z Európskej únie David Davis. Foto: TASR - Pavel Neubauer Foto: TASR - Pavel Neubauer

Praha 25. júla (TASR) - Český minister zahraničných vecí Lubomír Zaorálek (ČSSD) na dnešnom rokovaní s ministrom pre odchod Veľkej Británie z Európskej únie Davidom Davisom zopakoval svojmu kolegovi české priority pre usporiadanie budúcich vzťahov. Informovala o tom na svojej webovej stránke spravodajská televízia ČT24.Zaorálek spomenul zachovanie práv českých občanov v Británii, udržanie dobrých vzťahov s Londýnom aj vyriešenie finančných záväzkov Británie voči rozpočtu EÚ.Šéf českej diplomacie na tlačovej konferencii zdôraznil, že schôdzku nemožno považovať za narušenie rokovacieho procesu, ktorý s Britániou vedie Európska komisia (EK). České priority sú podľa neho súčasťou spoločných priorít 27 členských štátov EÚ.povedal Zaorálek.Aj Davis hovoril o tom, že je potrebné odstrániť neistotu, ktorú cudzinci žijúci v Británii alebo britskí občania v EÚ kvôli brexitu majú.uviedol.Davis tiež povedal, že podľa doterajších návrhov by českí občania v Británii, rovnako ako občania ostatných európskych štátov, mali mať v krajine rovnaké práva ako Briti. Jediným rozdielom by bolo, že by na rozdiel od Britov nemali volebné právo.