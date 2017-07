Zaorálek žiada Egypt o odškodnenie pre rodinu Češky zabitej v Hurgade

Český minister zahraničných vecí Lubomír Zaorálek. Foto: TASR Foto: TASR

Praha 28. júla (TASR) - Český minister zahraničných vecí Lubomír Zaorálek odovzdal egyptskému veľvyslancovi Abd ar-Rahmánovi Saláhaddínovi už druhú diplomatickú nótu. Česká diplomacia od Káhiry žiada, aby odškodnila zavraždenú českú turistku. Informoval o tom spravodajský server Novinky.cz.Turistku pred dvoma týždňami na pláži v Hurgade pobodal muž, ktorý útočil na cudzincov. Zranená žena zomrela vo štvrtok v nemocnici v Káhire.Minister v tejto nóte zároveň žiada o poskytnutie protokolu z pitvy, ktorú vo štvrtok urobil v Káhire egyptský súdny znalec.povedal Zaorálek, ktorého citovali Novinky.czMinister by sa mal tiež stretnúť s rodinou zosnulej ženy, a to v najbližších dňoch. Na schôdzke chce rodinu informovať o všetkých krokoch, ktoré česká diplomacia v súvislosti s týmto prípadom podniká.Podľa doterajších predbežných informácií by malo byť telo zosnulej ženy prevezené späť do Českej republiky približne v polovici nadchádzajúceho týždňa.